Archiviato il torneo dell'Italia con l'ottavo posto raggiunto e l'addio al basket giocato di capitan Datome, la Mall of Asia Arena di Manila ospita l'atto conclusivo dei Mondiali 2023, l'inedita finale tra Germania e Serbia. Prima volta per i tedeschi dopo l'impresa contro gli Stati Uniti, la Serbia non vince invece la rassegna dal 2002, quando si chiamava ancora Jugoslavia. La partita è in programma su Sky Sport Arena e in streaming su Now alle 14:40

Serbia e Germania rischiarono di affrontarsi in finale al Mondiale già nel 2002, a Indianapolis. Anche lì, incredibilmente, gli Stati Uniti vennero eliminati prima del previsto, addirittura da padroni di casa. A eliminarli ai quarti di finale fu la Jugoslavia. La Serbia non è campione del mondo proprio da quell'edizione, quando il suo nome era diverso e molte cose sono cambiate. Non l'allenatore, lo stesso di ora, Svetislav Pesic. In finale vinse contro l'Argentina, che in semifinale aveva eliminato la Germania di Nowitzki. I tedeschi, terzi in quell'edizione, non si erano mai più spinti così in alto a un Mondiale. Serbia-Germania è l'insolita finale del Mondiale 2023, insolita per tradizione ma non per quanto visto in campo in queste settimane. La Germania è l'unica nazionale imbattuta nel torneo ed è reduce dall'impresa contro gli Stati Uniti in semifinale. La Serbia ha avuto solo la battuta d'arresto contro l'Italia nella seconda fase, ma da lì ha battutto in scioltezza avversarie molto quotate come Repubblica Dominicana, Lituania e Canada.