Doveva essere la finalissima, e invece lo scontro tra Team USA e Canada arriva dopo due brutte sconfitte patite in semifinale dalle grandi favorite del torneo. In palio c’è quindi il 3° posto, risultato che soprattutto per gli americani non può che essere ritenuto deludente. E lo scoramento, dalle parti della panchina di Steve Kerr, risulta evidente fin dall’inizio, con gli Stati Uniti che rinunciano a Brandon Ingram, già assente contro la Germania, Paolo Banchero e Jaren Jackson Jr. per motivi di salute non meglio specificati. Il posto in quintetto che per tutti i Mondiali era stato di Jackson Jr. viene preso da Walker Kessler, meno di 7 minuti di media in campo fin lì. E fin da subito, in effetti, il Canada sembra avere più energia e motivazioni, giocando a un ritmo superiore che mette in difficoltà gli avversari. La difesa a stelle e strisce è costantemente in ritardo sulle incursioni di Shai Gilgeous-Alexander e compagni e il 1° quarto si chiude con i canadesi in vantaggio per 34-25. Il parziale di 13-2 con cui Team USA apre il 2° quarto rimette in gioco i ragazzi di Kerr. Viste le assenze, c’è più spazio per Bobby Portis, che mette il consueto spirito combattivo al servizio della squadra. Ed è proprio Portis, insieme ad Austin Reaves, il miglior marcatore degli Stati Uniti con 10 punti. Per il Canada c’è invece uno strepitoso primo tempo di Dillon Brooks (21 punti con 5/5 da tre). All’intervallo il punteggio dice 58-56 per i canadesi.