L'ex capitano azzurro, ospite a Roma dell'evento "Sky 20 anni", è stato protagonista di "Grazie Gigi", talk condotto da Alessandro Mamoli in cui Datome ha parlato del suo recente ritiro, dell'esperienza maturata durante la lunga carriera sul parquet e dei suoi obiettivi futuri SKY 20 ANNI | SEGUI IL LIVE DELL'EVENTO SKY 20 ANNI | TUTTI I VIDEO DELL'EVENTO

È passato meno di un mese dall'ultima partita della carriera di Gigi Datome, chiusa con la nazionale alla FIBA World Cup 2023, ma l'ormai ex capitano azzurro guarda già al futuro. Ospite dell'evento celebrativo per i vent'anni di Sky a Roma, Datome ha dialogato con Alessandro Mamoli in "Grazie Gigi", talk a lui dedicato. "Era il momento giusto per smettere. Ho sempre pensato di uscire in un bel momento e ho avuto la fortuna di poter scegliere quel momento” ha ammesso l'MVP delle ultime finali scudetto, per poi aggiungere "da giocatori viviamo esperienze per tutta la vita che sono convinto mi torneranno utili dopo".

Una vita nuova e diversa Datome ha quindi mostrato di avere chiara l'idea di quale possa essere ora come ora il suo apporto: "Per adesso sono convinto che la mia visione da veterano che si è appena ritirato può essere utile a staff e giocatori. Cercherò di essere una guida per chi ha bisogno di essere aiutato". Appesi al chiodo canotta e pantaloncini, però, la vita dell'ex Olimpia Milano e Virtus Roma è ovviamente cambiata: "Le domeniche sono diverse e sto cercando di riprendermi i pezzi di vita che mi sono mancati continuando a capire come posso sfruttare questa nuova dimensione della mia vita”.