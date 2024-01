Reduce dalla trasferta vittoriosa di Belgrado contro il Partizan, la Virtus torna in campo per il 18° turno di Eurolega, che segna l'inizio del girone di ritorno. La squadra di coach Luca Banchi, seconda in classifica con un record di 12-5, ospita il Bayern Monaco, che occupa la 12^ piazza (8-9). Indisponibili per le Vu Nere Davontae Cacok e Jordan Mickey, non sarà della partita Ognjen Dobric per i postumi distorsivi alla caviglia sinistra: il giocatore verrà rivalutato tra 3 settimane. "Il nostro girone di ritorno inizia con la sfida al Bayern Monaco, squadra capace di batterci sfruttando la loro fisicità e la presenza in area su entrambe le metà campo - le parole di coach Banchi -. La gara di andata dovrà servirci da stimolo a correggere gli errori commessi, traendo impulso dall’ arrivo di nuovi giocatori, pronti a dare fin da subito il loro contributo per far fronte all’emergenza infortuni e permettere alla squadra di mantenere lo standard di rendimento evidenziato in questa prima parte di stagione". Per la Segafredo è atteso l'esordio di Lomazs e di Zizic. Palla a due alle ore 20.30: diretta Sky Sport Uno, Sky Sport Max e in streaming su NOW.