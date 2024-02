L'Italia comincia con una vittoria la sua corsa verso Eurobasket 2025: la squadra di coach Pozzecco batte a Pesaro la Turchia con il punteggio di 87-80 grazie ai 17 punti di capitan Melli. Domenica la sfida con l'Ungheria in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

L'Italia parte con il piede giusto nelle qualificazioni al Campionato Europeo che nell’estate 2025 si giocherà tra Riga, Limassol, Tampere e Katowice. A Pesaro la squadra di coach Pozzecco batte la Turchia 87-80 e conquista il primo successo nel girone, in cui si qualificano le prime tre classificate. Decisivi i 17 punti di Melli, con ben cinque uomini in doppia cifra: oltre al capitano anche Spissu, Ricci, Tonut e Mannion. Domenica si replica in casa dell'Ungheria, in diretta alle 18 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.