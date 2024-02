Coach Pozzecco soddisfatto dopo l'esordio vincente della sua Italia nella corsa all'Europeo 2025: "Questi ragazzi hanno gli attributi, la Turchia ha giocato alla grande e ci ha messo in difficoltà. La Nazionale deve giocare con questo spirito, così si emoziona la gente". Domenica la sfida con l'Ungheria in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

