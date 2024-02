"Virtus, amarsi ancora": lo speciale oggi su Sky

Non fatevi ingannare dall’ultima sconfitta in Eurolega o da quella ancor più dolorosa in Coppa Italia. La stagione della Virtus resta esaltante e non solo per le prestigiose vittorie contro corazzate come Barcellona, Fenerbahce, Olympiacos, Efes; resta esaltante per il modo in cui queste vittorie sono arrivate, con rimonte incredibili, con fiammate irresistibili che hanno permesso di superare qualsiasi ostacolo, con prestazioni superlative di squadra, frutto di una coesione e uno spirito fuori dal comune. Ed esaltante continua ad essere l’apporto del pubblico, l’amore smisurato dei tifosi per questo gruppo che sta cercando di riportare Bologna al livello del proprio prestigioso passato. Tutto questo lo potrete trovare in VIRTUS, AMARSI ANCORA, lo speciale realizzato dalla nostra redazione basket che vuole celebrare non tanto le vittorie, visto che la stagione è ancora lunga, ma lo spirito di questa Virtus, squadra con la S maiuscola, capace di appassionare non solo i suoi tifosi ma ogni amante della pallacanestro, squadra, come cantano i tifosi, da Amare Ancora, qualsiasi cosa succeda. Appuntamento stasera alle 22.30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.