Prosegue su Sky Sport e in streaming su NOW il cammino della Nazionale azzurra nelle qualificazioni ai Campionati europei del 2025. Dopo la vittoria di Pesaro con la Turchia, gli Azzurri allenati da Gianmarco Pozzecco sono impegnati nel 2° turno a caccia di un pass per gli Europei 2025, la cui fase a gironi si terrà tra Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia e le sfide a eliminazione diretta a Riga, in Lettonia. Si gioca a Szombathely, in casa dell’Ungheria, reduce dal ko dell'esordio con l'Islanda. Azzurri senza Melli e Tonut, tra i grandi protagonisti del successo contro i turchi. Diretta su Sky Sport Arena e NOW alle 18, con telecronaca di Geri De Rosa e Matteo Soragna. Si qualificano all’Europeo le prime tre classificate del girone.