La Nazionale italiana di basket rischia di perdere uno dei suoi giocatori per l’Olimpiade in programma questa estate. Gabriele Procida sarà costretto a restare fuori 3-4 mesi per infortunio: il suo club, l’Alba Berlino, ha comunicato che l’azzurro è stato costretto a subire un intervento a causa di un’irritazione del tendine rotuleo sinistro. Questo il comunicato della società tedesca: “Purtroppo Gabriele Procida starà fuori per 3-4 mesi. Il 21enne è stato operato per irritazione del tendine rotuleo sinistro, adesso inizierà la riabilitazione”.