Maccabi Tel Aviv-Milano LIVE alle 20.05 su Sky

Ultima giornata di Eurolega. Milano conserva ancora una flebile possibilità di qualificarsi al play-in, ma deve assolutamente battere il Maccabi Tel Aviv e sperare nelle sconfitte di Anadolu Efes (impegnato stasera contro la Stella Rossa) e Partizan Belgrado (domani sera contro il Valencia).

Con le unghie, con i denti e con tre vittorie nelle ultime quattro partite, compreso il derby contro Bologna, l'Olimpia Milano è riuscita a rimanere aggrappata alla speranza play-in. Quello che a inizio stagione era l'obiettivo minimo è diventato ora un sogno ancora possibile, ma dipendente da troppi fattori. La squadra di Messina deve battere il Maccabi Tel Aviv, già certo della qualificazione al play-in con il settimo posto in classifica, e sperare nella sconfitta sia dell'Anadolu Efes che del Partizan Belgrado. I turchi ospitano stasera la Stella Rossa, i serbi accolgono domani il Valencia. Se dovessero vincere tutte le squadre coinvolte in questa volata, sarebbero i turchi a conquistare l'agognato decimo posto. Coach Messina deve rinunciare alla guardia Devon Hall, fermatosi in allenamento per una distorsione alla caviglia sinistra. Si gioca alla Stark Arena, campo neutro di Belgrado, città scelta dal Maccabi Tel Aviv per le partite casalinghe dopo l'inasprimento del conflitto israelo-palestinese.