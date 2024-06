La squadra di Messina non sbaglia la prima al Forum, vince in volata 81-78 e torna in vantaggio 2-1 nella finale scudetto. Sfida equilibratissima dove brilla Mirotic (21 punti) come Napier (14) e Shields (13). Decisivo anche Melli con la stoppata che nega il pareggio a Lundberg. Giovedì, ancora a Milano, l'Olimpia può chiudere i giochi e vincere lo scudetto

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT