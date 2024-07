Gallinari e Melli, l'Italia va: Bahrain distrutto

Tutto facile (+61), come da previsioni, per gli azzurri nel debutto al torneo preolimpico: il Bahrain non offre resistenza e gli uomini di Pozzecco stravincono, stabilendo anche il record per massimo scarto inflitto da qualsiasi nazionale in una gara di preolimpico. Sette azzurri in doppia cifra alla fine: ora il test contro i padroni di casa di Portorico, nella notte tra giovedì e venerdì alle 2.30 in diretta Su Sky e in streaming su NOW

Una volta si chiamavano “non-competitive”: Italia-Bahrain, l’esordio della nostra nazionale al preolimpico, finisce tanti a pochi (114-53 per l’esattezza, un sonoro +61) ma più delle dimensioni della vittoria quel che conta è il risultato in sé: l’Italia parte col piede giusto, in attesa di test più ardui (a partire dalla prossima partita, nella notte tra giovedì e venerdì alle 2.30 contro Portorico, ovviamente in diretta Su Sky e in streaming su NOW). Gianmarco Pozzecco sceglie il quintetto Spissu-Petrucelli-Tonut-Melli-Polonara per l’esordio al preolimpico e nonostante il parziale del primo quarto parli di un 19-9 per gli azzurri il ct italiano non è contento: “All’inizio non stavamo giocando bene – racconta a fine gara – ma poi abbiamo messo in campo l’aggressività giusta, messo pressione agli avversari ed eseguito il piano partita. Ora pensiamo al Portorico: siamo qui per un sogno e vogliamo realizzarlo”. L’Italia contro il Bahrain ha mandato la bellezza di sette uomini in doppia cifra, guidati dalla coppia di migliori realizzatori formata da Danilo Gallinari e Nicolò Melli, entrambi autore di 14 punti (seguiti dai 13 di Polonara, dagli 11 di Abass, Bortolani e Caruso e dai 10 di Tonut). Per gli azzurri un successo in un certo senso anche storico: il +61 finale è il massimo divario mai fatto registrare da qualsias nazionale in una gara di preolimpico e il 4° di sempre nella storia degli azzurri (al primo posto rimane il +79 registrato contro l’Irlanda nel 1976). Ma i record contano poco: la testa, come ha detto il Poz, è già al Portorico.