Il "Pavlos Giannakopoulos Tournament" su Sky

Un anticipo della grande stagione di basket europeo che sta per iniziare va in scena oggi su Sky e NOW . In diretta dallo stadio Panathinaikò di Atene, dove esattamente venti anni fa Stefano Baldini trionfava nella maratona olimpica, due avvincenti sfide tra quattro delle grandi potenze della pallacanestro continentale

Due partite da seguire live su Sky Sport

Qui, davanti a 35mila spettatori che in due ore hanno fatto fuori tutti i biglietti, si giocherà il torneo Pavlos Gyannakopoulos, dedicato ad uno dei due fratelli che resero grande il Panathinaikos di Obradovic ad inizio millennio. Vedremo due partite su Sky, sabato, alle 18 Efes-Maccabi (Sky Sport Arena) e alle 21 Panathinaikos-Partizan (Sky Sport 257), vedremo quattro delle grandi protagoniste dell’imminente Eurolega (da seguire su Sky e NOW). Soprattutto faremo un tuffo nel passato, ci sentiremo come gli spettatori delle feste Panatenaiche nel IV secolo A.C. quando questo stadio prese forma oppure come Stefano Baldini quando nel 2004 entrò nel Panathinaikò per percorrere i suoi ultimi passi verso la gloria. Per mille motivi, non solo quelli cestistici, un appuntamento da non perdere.