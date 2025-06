Grandissima partita dell' Italia , con la vittoria schiacciante contro la Repubblica Ceca per 74-48 . Ottime le percentuali di tiro dall'arco, in particolar modo nella terza frazione di gioco (parziale di 24-5 per le azzurre). Poco presente Cecilia Zandalasini , appena rientrata dalla WNBA e per questo motivo preservata per i prossimi incontri. Spiccano invece Verona (11 punti), Kacerik (9 punti), Santucci (7 punti) e Cubaj (13 punti) . Domani, 11 giugno, altro test contro la Cechia ma a porte chiuse. Il 13 giugno l'ultimo test a Castenaso (Bologna) contro il Montenegro , anche questo a porte chiuse. L' Italia giocherà al PalaDozza di Bologna la prima fase del FIBA Women's Eurobasket 2025 ed esordirà il 18 giugno contro la Serbia, per affrontare poi il 19 la Slovenia e il 21 la Lituania. Tutte le partite delle Azzurre saranno in diretta su Sky e in streaming su NOW .

La cronaca del match

Inizio partita ricco di incomprensioni da entrambe le parti. A muovere il punteggio è Jasmine Keys, con un bell'arresto e tiro; segue la tripla di Verona su una buona circolazione di palla. Difesa azzurra un po' lenta, costretta spesso a inseguire e a coprire dei tagli troppo semplici in area difensiva: bella, per esempio, la giocata in penetrazione senza palla di Voráčková. Ben tornata Zandalasini: a segno subito con i primi tiri liberi del match. Buon approccio in attacco delle Azzurre, con un'ottima lettura di Santucci e lo scarico sotto canestro per Madera, a segno in reverse per il +7. Liberi anche per la play della Reyer, Mariella Santucci, e successivo recupero palla sprecato da Kacerik. Da una situazione di vantaggio, la Cechia si rimette sul -1 con il contropiede di Vyoralová e la penetrazione di Čechová. Il primo quarto termina sul canestro di Keys: 12-15 per le Azzurre.

Si ricomincia con la Reisingerová, spalle a canestro contro Madera, che porta in vantaggio per la prima volta la Repubblica Ceca. Immediata la risposta proprio dell'azzurra di Magnolia Campobasso. Seconda tripla per Costanza Verona, su assist di Zandalasini. Tante però le palle perse e troppa lentezza in fase difensiva. Stesso discorso per la Cechia e ad approfittarne è Pasa in contropiede. Buon pressing difensivo di Verona e buona gestione di palla per mandare a canestro Lorela Cubaj per il 20-24 azzurro. Azione individuale in arresto e tiro per Helena Hanušová e tripla per Eliška Hamzová, che smuovono un po' il punteggio ceco. Grandissima replica dall'arco di Keys. Si va all'intervallo sul +4: 27-31 per l'Italia.

La terza frazione di gioco si tinge d'azzurro: dominio italiano nei 9' di questo quarto. La presenza sotto canestro di Cubaj è sempre una certezza, come la presenza lungo la linea da tre punti di Verona. Arriva anche la tripla di Zandalasini "alla Zandalasini": sullo scadere dei 24 secondi e in in step back. L'Italia non si ferma, anche Santucci da tre punti per il 27-44 azzurro: la Cechia non segna dal 2° quarto. Immediato il time out di coach Ptáčková, ma la risposta arriva ancora dalle italiane e ancora dall'arco con Martina Kacerik, che firma così il +20; non contenta, è sempre lei l'autrice di un buon recupero palla e canestro in contropiede. I primi punti della Repubblica Ceca arrivano al termine di questo tempo, con il backdoor di Pospíšilová e il canestro più fallo di Reisingerová. Termina il 3° tempo: le azzurre conducono 55-32.

Un 4° quarto che inizia, stavolta, in maniera più equilibrata. L'Italia fa fatica a trovare il canestro nei primi 2 minuti di gioco: ci pensa Keys a segnare allo scadere dei 24 secondi. Arrivano anche i punti di Madera, in penetrazione senza palla su assist di Verona. Pochi punti alla metà della frazione e Italia più fallosa: le azzurre subito in bonus. Ottima fino a qui la prestazione di Cubaj, a segno anche da tre punti e non solo da sotto canestro. L'Italia splende dall'arco: 11 totali al termine del match, con le ultime due triple firmate da Spreafico. Finisce così, l'Italia domina e vince contro la Repubblica Ceca per 74-48.