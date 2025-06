Eurobasket femminile, Italia-Serbia LIVE alle 21

A Bologna contro la Serbia l'esordio dell'Italia agli Europei di basket femminili. La sfida sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW. Segui qui il liveblog. Su Sky e NOW tutte le sfide della Nazionale italiana e le altre sfide del girone B, oltre a due tra i match più interessanti degli altri gironi della prima fase

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT