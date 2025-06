Milano, Poeta vice di Messina: dal 2026 head coach

L'allenatore che ha portato Brescia in finale scudetto ha un futuro sulla panchina dell'Olimpia Milano. Nella prossima stagione sarà il vice di Ettore Messina, poi dal 2026/2027 prenderà il suo posto come head coach del club più titolato d'Italia

Peppe Poeta sarà il vice allenatore dell’Olimpia Milano guidata dall’head coach Ettore Messina nella prossima stagione. Già scritto il suo futuro, erediterà dall’allenatore piu’ vincente del basket italiano la panchina dell’Armani. Messina, alla quale la proprietà del Club ha confermato la fiducia e affidato il futuro della squadra, ha scelto Poeta come suo successore, dopo averlo avuto nel suo staff per due stagioni, dal 2022 al 2024. Il nuovo vice allenatore, e futuro head coach dell’Olimpia, lascia Brescia dopo averla portata in finale scudetto.