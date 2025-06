Il 'Mago' ha appeso la bacchetta al chiodo. Milos Teodosic si ritira ufficialmente e dice basta col basket giocato. 38 anni, magie, assist spettacolari, intelligenza tattica, una meraviglia per chi ama il gioco. Uno che ha vinto praticamente di tutto, dall'Eurolega col CSKA allo scudetto 2021 con la Virtus, quando anche in Italia abbiamo avuto l'onore di ammirarne il talento. Nel 2011 premio FIBA come miglior giocatore europeo dell'anno, battendo Pau Gasol (che aveva appena vinto l'NBA coi Lakers) e Dirk Nowitzki (che avrebbe di lì a poco vinto l'NBA a Dallas), per dire. Un argento mondiale e uno olimpico, titoli MVP collezionati come figurine.