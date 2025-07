Impresa per l'Italia U20 agli Europei di categoria: battuta la Serbia 85-78 in semifinale. Per la prima volta dal 2013 gli azzurri giocheranno la finale della competizione, dove affronterà la vincente tra Lituania e Francia

Grande risultato per l'Italia Under 20 di basket agli Europei di categoria, che ha battuto 85-78 la Serbia in semifinale. In finale la squadra allenata da Alessandro Rossi affronterà la vincente tra Lituania e Francia. Il miglior marcatore della partita è stato Francesco Ferrari della Cividale, con ben 21 punti. Dietro di lui Leonardo Marangon con 18 e Elisee Assui con 17, ma è andato in doppia cifra anche Trucchetti con 10.