È iniziato il raduno della Nazionale di basket in vista degli Europei 2025. Prima di scendere in campo per l'allenamento, la squadra ha vissuto un momento emozionante con una videochiamata ad Achille Polonara, in cura a Valencia per una forma di leucemia. Pozzecco lo ha voluto comunque nella lista dei convocati per l'Europeo. L'ala di Bologna svolgerà il ruolo di analista da remoto

ITALBASKET, IL CALENDARIO DELLE AMICHEVOLI