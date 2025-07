Achille Polonara è tornato a casa. Il cestista era da due mesi a Valencia per il primo ciclo di cure contro la leucemia mieloide. L'annuncio è arrivato dalla compagna Erika Bufano sui social: "Primo ciclo finito. Finalmente dopo due mesi si torna a casa qualche giorno. Ti amiamo tanto papino nostro"

Polonara a Eurobasket? La decisione di Pozzecco

Pozzecco, in comune accordo con lo staff tecnico azzurro, ha inserito tra gli atleti a disposizione anche Polonara. Seppure impossibilitato a rispondere alla convocazione, per via della battaglia contro la leucemia mieloide, Achille sarà parte integrante del gruppo.