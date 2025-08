Dopo il netto successo sull'Islanda nella semifinale di sabato sera, la Nazionale di Gianmarco Pozzecco ha chiuso la Trentino Basket Cup battendo il Senegal 80-56 e conquistando l'undicesima edizione del torneo. Un altro test positivo per gli Azzurri, che conferma il buon avvio di percorso verso EuroBasket 2025. Al termine della competizione, l'allenatore italiano ha concesso due giorni di pausa, autorizzando Giordano Bortolani e Guglielmo Caruso a lasciare il ritiro. "È stato un altro piccolo passo in avanti, i nuovi ci aiuteranno a partire da Trieste perché abbiamo bisogno di lavorare insieme. Vorrei ringraziare di cuore e sinceramente Giordano Bortolani e Guglielmo Caruso. Sono parte della nostra famiglia anche se tornano a casa", questo il commento di Pozzecco. Si tratta dei primi tagli ufficiali in vista di quella che sarà la lista definitiva dei 12 giocatori a referto. La rosa scende dunque da 17 (Dame Sarr era stato già autorizzato a non aggregarsi alla squadra) a 15 giocatori effettivi.