L'Italia, dopo il netto trionfo alla Trentino Basket Cup , si ritrova oggi 6 agosto a Trieste per continuare la preparazione verso EuroBasket 2025 , con test importanti contro Lettonia e Argentina. Nonostante la squadra sia ancora lontana dalla sua versione definitiva - restano al momento fuori dal gruppo Danilo Gallinari e Darius Thompson che si aggregheranno al gruppo più avanti - gli Azzurri hanno mostrato solidità, concentrazione e approccio corretto fin dalla palla a due, dominando due avversari molto diversi tra loro: Islanda e Senegal. Il punto di forza? La difesa , come ha sottolineato Momo Diouf , premiato come Mvp del torneo: "Siamo una squadra che lavora bene in difesa". Stesso commento anche per Saliou Niang: " È stata un'estate intensa, ho molta più fiducia in campo. Ci stiamo aiutando a vicenda soprattutto in difesa , passandoci la palla".

Casalone: "Siamo soddisfatti, sappiamo dove andare a migliorare"

"È finito il primo stint, come si dice in Formula 1", ha dichiarato Edoardo Casalone, assistente di Gianmarco Pozzecco. "In queste due amichevoli abbiamo avuto modo di valutare a che punto siamo della nostra preparazione, dove sono i meccanismi e le collaborazioni – sia difensive che offensive – sulle quali abbiamo lavorato in questi giorni di raduno. Siamo estremamente soddisfatti del livello raggiunto finora, ovviamente c'è ancora molto su cui lavorare, ma le due partite contro squadre molto differenti ci hanno dato sicuramente spunti e idee su cui migliorare". Guardando ai prossimi impegni, Casalone non nasconde l'ambizione del gruppo: "Nel prossimo impegno dovremo salire di livello perché affronteremo una squadra ancora più forte, ma l'obiettivo è quello di essere pronti per quando inizierà il nostro Europeo. Vogliamo sfruttare ogni secondo di allenamento per migliorare tutti gli aspetti e per costruire quello che è il nostro DNA, da portarci dietro all'Europeo". Infine, un pensiero per Giordano Bortolani e Guglielmo Caruso, che hanno lasciato il raduno dopo la partita con il Senegal: "Purtroppo ci devono lasciare, ma ci hanno permesso – con la loro serietà e professionalità quotidiana – di essere competitivi negli allenamenti".