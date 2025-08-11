Europei U20 basket femminile, bronzo per l'Italia

Arriva un altro successo per il basket giovanile azzurro. Le ragazze dell'Under 20 allenate da Giuseppe Piazza hanno conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Europei che si sono conclusi in Portogallo. Battuta la Svezia 84-51. L'oro è andato alla Spagna che ha sconfitto in finale la Lituania. La dedica del Presidente Fip Gianni Petrucci all'ex azzurra Paola Mauriello scomparsa domenica 10 agosto a soli 44 anni
Il basket italiano vive un momento d'oro e la conferma arriva dal bronzo vinto dalla Nazionale femminle Under 20 all'Europeo che si è disputato in Portogallo. Si tratta della quarta medaglia di questa bellissima estate azzurra, la terza a livello giovanile. L'Italia ha vinto il bronzo battendo nettamente la Svezia con il punteggio di 84-51. Mvp del matcha Candy Edokpaigbe con 17 punti, in doppia cifra anche Sophia Lussignoli a quota 13. Ottima anche la prestazione di capitan Zanardi, 8 punti, 7 rimbalzi e 6 assist, con 0 palle perse. L'oro è andato alla Spagna che ha avuto la meglio nella finalissima sulla Lituania .
La dedica del Presidente Petrucci a Paola Mauriello
Il commento del presidente FIP Giovanni Petrucci : "Bello vedere i sorrisi delle Azzurre della Nazionale Under 20 Femminile con la medaglia di Bronzo al collo, complimenti a loro e allo Staff per l'ennesimo successo di un'estate senza precedenti. Il mio pensiero affettuoso va alla famiglia di Paola Mauriello, che oggi ci ha lasciato. Questa Medaglia nel mio cuore è anche per lei". Proprio per ricordare la Mauriello le azzurre sono scese in campo con un nastro nero in segno di lutto