Europei U20 basket femminile, bronzo per l'Italia: Svezia battuta 84-51

Basket

Arriva un altro successo per il basket giovanile azzurro. Le ragazze dell'Under 20 allenate da Giuseppe Piazza hanno conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Europei che si sono conclusi in Portogallo. Battuta la Svezia 84-51. L'oro è andato alla Spagna che ha sconfitto in finale la Lituania. La dedica del Presidente Fip Gianni Petrucci all'ex azzurra Paola Mauriello scomparsa domenica 10 agosto a soli 44 anni

Il basket italiano vive un momento d'oro e la conferma arriva dal bronzo vinto dalla Nazionale femminle Under 20 all'Europeo che si è disputato in Portogallo. Si tratta della quarta medaglia di questa bellissima estate azzurra, la terza a livello giovanile. L'Italia ha vinto il bronzo battendo nettamente la Svezia con il punteggio di 84-51. Mvp del matcha Can­dy Edo­k­paig­be con 17 pun­ti, in dop­pia ci­fra an­che So­phia Lus­si­gno­li a quo­ta 13. Ot­ti­ma an­che la pre­sta­zio­ne di ca­pi­tan Za­nar­di, 8 pun­ti, 7 rim­bal­zi e 6 as­si­st, con 0 pal­le per­se. L'oro è andato alla Spagna che ha avuto la meglio nella finalissima sulla Lituania . 

La dedica del Presidente Petrucci a Paola Mauriello

Il commento del presidente  FIP Giovanni Petrucci : "Bello vedere i sorrisi delle Azzurre della Nazionale Under 20 Femminile con la medaglia di Bronzo al collo, complimenti a loro e allo Staff per l'ennesimo successo di un'estate senza precedenti. Il mio pensiero affettuoso va alla famiglia di Paola Mauriello, che oggi ci ha lasciato. Questa Medaglia nel mio cuore è anche per lei". Proprio per ricordare la Mauriello le azzurre sono sce­se in cam­po con un na­stro nero in se­gno di lut­to

