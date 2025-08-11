Europei U20 basket femminile, bronzo per l'Italia

Arriva un altro successo per il basket giovanile azzurro. Le ragazze dell'Under 20 allenate da Giuseppe Piazza hanno conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Europei che si sono conclusi in Portogallo. Battuta la Svezia 84-51. L'oro è andato alla Spagna che ha sconfitto in finale la Lituania. La dedica del Presidente Fip Gianni Petrucci all'ex azzurra Paola Mauriello scomparsa domenica 10 agosto a soli 44 anni

Il basket italiano vive un momento d'oro e la conferma arriva dal bronzo vinto dalla Nazionale femminle Under 20 all'Europeo che si è disputato in Portogallo. Si tratta della quarta medaglia di questa bellissima estate azzurra, la terza a livello giovanile. L'Italia ha vinto il bronzo battendo nettamente la Svezia con il punteggio di 84-51. Mvp del matcha Can­dy Edo­k­paig­be con 17 pun­ti, in dop­pia ci­fra an­che So­phia Lus­si­gno­li a quo­ta 13. Ot­ti­ma an­che la pre­sta­zio­ne di ca­pi­tan Za­nar­di, 8 pun­ti, 7 rim­bal­zi e 6 as­si­st, con 0 pal­le per­se. L'oro è andato alla Spagna che ha avuto la meglio nella finalissima sulla Lituania .