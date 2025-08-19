Danilo Gallinari e Marco Belinelli hanno rappresentato per oltre un decennio una delle coppie simbolo dell'Italbasket. Dopo l'annuncio del ritiro di Belinelli, il 'Gallo' lo ha salutato con un post su Instagram: "Abbiamo condiviso momenti che non dimenticherò mai. Sei una fonte d'ispirazione". Intanto l'Italia è attesa per le ultime amichevoli verso EuroBasket: il 21 agosto con la Lettonia e il 22 agosto con la Grecia, live su Sky Sport Basket alle 19 italiane

Marco Belinelli ha annunciato ieri, 18 agosto, il suo ritiro dal basket giocato, a 39 anni. Una carriera leggendaria, tra NBA, Nazionale e Virtus Bologna, che ha lasciato un segno profondo nel basket italiano. Tra i tanti messaggi di affetto ricevuti, spicca quello di Danilo Gallinari, compagno di tante battaglie in azzurro: "Caro Beli, in questi anni abbiamo condiviso tanti momenti che non dimenticherò mai. La tua passione per questo sport, la tua mentalità e la tua dedizione sono stati e saranno sempre fonte d'ispirazione. Hai fatto la storia e lo hai fatto a modo tuo. In bocca al lupo per tutto". Il 'Gallo', 37 anni e fresco campione a Porto Rico con i Vaqueros de Bayamon (primo trofeo della sua carriera), è attualmente al lavoro con la Nazionale guidata da Gianmarco Pozzecco, in vista del prossimo Europeo (dal 27 agosto al 14 settembre 2025, in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW).