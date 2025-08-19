L'Italbasket accoglie Gallinari e saluta Severini

Italia verso gli Europei di basket: arriva Gallinari, Pozzecco taglia Severiniverso eurobasket
Danilo Gallinari, fresco campione del Portorico e Mvp con i Vaqueros, è arrivato a Roma per unirsi alla Nazionale in vista di EuroBasket 2025, dove sarà vice-capitano. Per lui sarà la quarta partecipazione all'Europeo. Lascia invece il raduno Luca Severini. Gli Azzurri voleranno ad Atene per le ultime due amichevoli contro Lettonia e Grecia: il 21 agosto con la Lettonia e il 22 agosto con la Grecia, live su Sky Sport Basket sempre alle 19 italiane
Danilo Gallinari è arrivato all'Acqua Acetosa di Roma per iniziare già da oggi, martedì 19 agosto, gli allenamenti con la Nazionale in vista della partenza per Atene - prevista per il 20 agosto. Il neo campione del Portorico è pronto per la sua ultima estate in maglia azzurra, nelle vesti di vice-capitano: con 77 presenze e 1096 punti in Nazionale (24º miglior marcatore di sempre), Gallinari si prepara a disputare il suo quarto Europeo dopo le edizioni del 2011, 2013 e 2015. Nel suo palmarès in Nazionale anche i Giochi Olimpici del 2021 e il Mondiale 2019. Intanto, il gruppo guidato da coach Gianmarco Pozzecco prosegue gli allenamenti al Centro di preparazione olimpica di Roma in vista del Torneo dell'Acropoli ad Atene, dove gli azzurri affronteranno le ultime due amichevoli estive: il 21 agosto con la Lettonia e il 22 agosto con la Grecia, live su Sky Sport Basket sempre alle 19 italiane.
La lista aggiornata dei convocati: fuori anche Severini
Con l'arrivo ufficiale di Danilo Gallinari, Gianmarco Pozzecco ha autorizzato a lasciare il raduno Luca Severini (dopo Giordano Bortolani e Guglielmo Caruso). "Ringrazio sentitamente Luca per il suo solito impegno e per l'entusiasmo e la serietà che ha messo in ogni singolo allenamento dal 23 luglio. Come sempre questo è il momento più complicato per me e vorrei non dover mai affrontare queste scelte. Gli auguro il meglio per la stagione. È parte integrante di questo splendido gruppo anche se non sarà fisicamente con noi all'Europeo", così l'allenatore azzurro. Questa la lista aggiornata degli attuali convocati, ricordando che saranno 12 i giocatori a referto per EuroBasket:
- Darius Thompson
- Marco Spissu
- Stefano Tonut
- Danilo Gallinari
- Nicolò Melli
- Simone Fontecchio
- Giampaolo Ricci
- Matteo Spagnolo
- Gabriele Procida
- Saliou Niang
- Momo Diouf
- Riccardo Rossato
- Nikola Akele
- Alessandro Pajola