L'Italbasket accoglie Gallinari e saluta Severini

Danilo Gallinari, fresco campione del Portorico e Mvp con i Vaqueros, è arrivato a Roma per unirsi alla Nazionale in vista di EuroBasket 2025, dove sarà vice-capitano. Per lui sarà la quarta partecipazione all'Europeo. Lascia invece il raduno Luca Severini. Gli Azzurri voleranno ad Atene per le ultime due amichevoli contro Lettonia e Grecia: il 21 agosto con la Lettonia e il 22 agosto con la Grecia, live su Sky Sport Basket sempre alle 19 italiane

Danilo Gallinari è arrivato all'Acqua Acetosa di Roma per iniziare già da oggi, martedì 19 agosto, gli allenamenti con la Nazionale in vista della partenza per Atene - prevista per il 20 agosto. Il neo campione del Portorico è pronto per la sua ultima estate in maglia azzurra, nelle vesti di vice-capitano : con 77 presenze e 1096 punti in Nazionale (24º miglior marcatore di sempre), Gallinari si prepara a disputare il suo quarto Europeo dopo le edizioni del 2011, 2013 e 2015. Nel suo palmarès in Nazionale anche i Giochi Olimpici del 2021 e il Mondiale 2019. Intanto, il gruppo guidato da coach Gianmarco Pozzecco prosegue gli allenamenti al Centro di preparazione olimpica di Roma in vista del Torneo dell'Acropoli ad Atene , dove gli azzurri affronteranno le ultime due amichevoli estive: il 21 agosto con la Lettonia e il 22 agosto con la Grecia , live su Sky Sport Basket sempre alle 19 italiane.

La lista aggiornata dei convocati: fuori anche Severini

Con l'arrivo ufficiale di Danilo Gallinari, Gianmarco Pozzecco ha autorizzato a lasciare il raduno Luca Severini (dopo Giordano Bortolani e Guglielmo Caruso). "Ringrazio sentitamente Luca per il suo solito impegno e per l'entusiasmo e la serietà che ha messo in ogni singolo allenamento dal 23 luglio. Come sempre questo è il momento più complicato per me e vorrei non dover mai affrontare queste scelte. Gli auguro il meglio per la stagione. È parte integrante di questo splendido gruppo anche se non sarà fisicamente con noi all'Europeo", così l'allenatore azzurro. Questa la lista aggiornata degli attuali convocati, ricordando che saranno 12 i giocatori a referto per EuroBasket: