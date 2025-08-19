Italia, Tonut out per infortunio: salta EuroBasket

Stefano Tonut lascia il raduno della Nazionale a causa di una distrazione muscolare al gemello mediale della gamba destra. I tempi di recupero lo costringono a rinunciare a EuroBasket 2025. L'Italia prosegue la preparazione a Roma, in vista delle ultime due amichevoli ad Atene: il 21 agosto con la Lettonia e il 22 agosto con la Grecia, live su Sky Sport Basket sempre alle 19 italiane
Stefano Tonut non parteciperà agli Europei di basket 2025. La guardia azzurra è stata costretta a lasciare il raduno azzurro a causa di una distrazione muscolare al gemello mediale della gamba destra e i tempi di recupero non permettono al giocatore di prendere parte alla competizione europea (dopo l'assenza anche nel corso dell'amichevole contro l'Argentina). Queste le parole del Commissario Tecnico della Nazionale, Gianmarco Pozzecco: "Stefano è un esempio di dedizione e attaccamento alla maglia della Nazionale. Dopo Bologna ha voluto ad ogni costo rimanere con noi per provare a recuperare in tempo per l'Europeo. La sua forza di volontà è commovente ma le tempistiche sono crudeli. Purtroppo, è costretto a rinunciare a questo suo sogno e a malincuore anche noi siamo costretti a rinunciare a lui. Siamo sinceramente dispiaciuti".
La lista aggiornata dei convocati: fuori Tonut e Severini
Questa è la lista aggiornata degli attuali convocati, tenendo conto dell'infortunio di Stefano Tonut e della partenza di Luca Severini, escluso per scelta tecnica da Gianmarco Pozzecco:
- Darius Thompson
- Marco Spissu
- Danilo Gallinari
- Nicolò Melli
- Simone Fontecchio
- Giampaolo Ricci
- Matteo Spagnolo
- Gabriele Procida
- Saliou Niang
- Momo Diouf
- Riccardo Rossato
- Nikola Akele
- Alessandro Pajola