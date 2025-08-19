Italia, Tonut out per infortunio: salta EuroBasket

Stefano Tonut non parteciperà agli Europei di basket 2025. La guardia azzurra è stata costretta a lasciare il raduno azzurro a causa di una distrazione muscolare al gemello mediale della gamba destra e i tempi di recupero non permettono al giocatore di prendere parte alla competizione europea (dopo l'assenza anche nel corso dell'amichevole contro l'Argentina). Queste le parole del Commissario Tecnico della Nazionale, Gianmarco Pozzecco: "Stefano è un esempio di dedizione e attaccamento alla maglia della Nazionale. Dopo Bologna ha voluto ad ogni costo rimanere con noi per provare a recuperare in tempo per l'Europeo. La sua forza di volontà è commovente ma le tempistiche sono crudeli. Purtroppo, è costretto a rinunciare a questo suo sogno e a malincuore anche noi siamo costretti a rinunciare a lui. Siamo sinceramente dispiaciuti".