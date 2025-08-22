Secondo ko per l'Italia: vince la Grecia 76-74

L'Italia perde 74-76 contro la Grecia al Trofeo dell'Acropoli e chiude il suo programma di amichevoli in vista di Eurobasket 2025 (in diretta dal 27 agosto su Sky e in streaming su Now). Gli Azzurri partono forte reagendo al ko di giovedì 21 agosto contro la Lettonia grazie anche a un 4/6 da tre. Trascinati da Fontecchio, 13 punti nei primi 20 minuti, gli uomini di Pozzecco mettono in campo più aggressività, forzando le palle perse agli avversari. Con fisicità sulle due fasi del campo e sotto il ferro, l'Italia chiude il secondo quarto 40-30 con 6/18 da due e 7/13 da tre. Ma la gara degli Azzurri è a due facce. Nel terzo periodo cala la qualità offensiva e la Grecia - al contrario - alza l'intensità fisica e grazie alle efficaci transizioni riesce, con un 12-27 nei dieci minuti, a chiudere il parziale avanti 52-57. Poi nell'ultimo parziale è venuto fuori il carattere degli Azzurri che ha permesso all'Italia di giocarsela punto a punto fino alla fine. Sempre Fontecchio a 0.3 dalla sirena finale realizza il canestro del -2 ma non basta. Vince la Grecia 76-74.