Secondo ko per l'Italia: vince la Grecia 76-74

L'Italia chiude la sua preparazione per Eurobasket con un altro ko: vince la Grecia 76-74
L'Italia chiude il suo percorso di preparazione in vista di Eurobasket (in diretta dal 27 agosto al 14 settembre su Sky) con una sconfitta contro la Grecia per 74-76, nella seconda giornata di gare al Trofeo dell'Acropoli. Appuntamento ora il 28 agosto, sempre contro gli ellenici, per il debutto degli Azzurri agli Europei
L'Italia perde 74-76 contro la Grecia al Trofeo dell'Acropoli e chiude il suo programma di amichevoli in vista di Eurobasket 2025 (in diretta dal 27 agosto su Sky e in streaming su Now). Gli Azzurri partono forte reagendo al ko di giovedì 21 agosto contro la Lettonia grazie anche a un 4/6 da tre. Trascinati da Fontecchio, 13 punti nei primi 20 minuti, gli uomini di Pozzecco mettono in campo più aggressività, forzando le palle perse agli avversari. Con fisicità sulle due fasi del campo e sotto il ferro, l'Italia chiude il secondo quarto 40-30 con 6/18 da due e 7/13 da tre. Ma la gara degli Azzurri è a due facce. Nel terzo periodo cala la qualità offensiva e la Grecia - al contrario - alza l'intensità fisica e grazie alle efficaci transizioni riesce, con un 12-27 nei dieci minuti, a chiudere il parziale avanti 52-57. Poi nell'ultimo parziale è venuto fuori il carattere degli Azzurri che ha permesso all'Italia di giocarsela punto a punto fino alla fine. Sempre Fontecchio a 0.3 dalla sirena finale realizza il canestro del -2 ma non basta. Vince la Grecia 76-74.
Gara senza le "stelle": out Gallinari e Antetokounmpo
Non sono stati della partita i due giocatori migliori di entrambe le squadre. Danilo Gallinari e Giannis Antetokounmpo, infatti, hanno seguito il match dalla panchina. Entrambi però saranno a disposizione dei rispettivi coach per l'esordio Grecia-Italia a Eurobasket del 28 agosto.
Gallinari: "Zero pause, ma felice di esserci"
Il tabellino
Italia: Melli 9, Fontecchio 18, Thompson 4, Ricci 0, Spagnolo 4, Procida 1, Niang 14, Spissu 8, Diouf 0, Rossato, Akele 7, Pajola 9. Coach: Gianmarco Pozzecco
Grecia: Dorsey 14, Larentzakis 2, Toliopoulos 10, Kalaitzakis 10, Papanikolau 11, Katsivelis 6, Samontourov 3, Chougkaz, Zougris 4, Antetokounmpo T. 7, Antetokounmpo K. 9, Netzipoglou 0, Bazinas. Coach: Vasileios Spanoulis
Eurobasket 2025, le partite dell'Italia nel girone C
- Grecia-Italia, 28/08 ore 20.30 a Limassol (Cipro)
- Italia-Georgia, 30/08 ore 14.00 a Limassol (Cipro)
- Bosnia Erzegovina-Italia, 31/08 ore 20.30 a Limassol (Cipro)
- Italia-Spagna, 02/09 ore 20.30 a Limassol (Cipro)