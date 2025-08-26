Sky Sport è la casa dello sport e gli Europei di basket che prendono il via domani, mercoledì 27 agosto, non fanno eccezione. Tutta la manifestazione continentale - dalla fase a gironi (disputati tra Cipro, Finlandia, Polonia e Lettonia) a quella finale (che si terrà nella capitale lèttone, Riga) - è da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW con un programma davvero ricco. Fin dal via, da Cipro, l'avventura degli azzurri (inseriti nel girone C di Limassol) è seguita sul posto da Flavio Tranquillo e Davide Pessina, che si occuperanno del commento live delle partite, con il contributo di Gaia Accoto per le interviste ai protagonisti. Dagli studi Sky di Milano, invece, le telecronache saranno affidate alle voci di Geri De Rosa e Andrea Solaini, con la presenza sia per gli studi che per i commenti live di Andrea Meneghin e Matteo Soragna, mentre la conduzione degli studi è affidata a Francesco Bonfardeci, che guiderà lo spazio di approfondimento pre e post-partita in occasione di ogni gara degli azzurri.