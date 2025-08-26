Due-tre partite al giorno in diretta su Sky e in streaming su NOW, l'avventura degli azzurri commentata sul posto dalle voci di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, gli studi pre e post-partita, gli approfondimenti, le interviste ai protagonisti e tutti gli highlights degli Europei di basket che vanno a iniziare. Scopriamo qui gli appuntamenti da non perdere
Sky Sport è la casa dello sport e gli Europei di basket che prendono il via domani, mercoledì 27 agosto, non fanno eccezione. Tutta la manifestazione continentale - dalla fase a gironi (disputati tra Cipro, Finlandia, Polonia e Lettonia) a quella finale (che si terrà nella capitale lèttone, Riga) - è da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW con un programma davvero ricco. Fin dal via, da Cipro, l'avventura degli azzurri (inseriti nel girone C di Limassol) è seguita sul posto da Flavio Tranquillo e Davide Pessina, che si occuperanno del commento live delle partite, con il contributo di Gaia Accoto per le interviste ai protagonisti. Dagli studi Sky di Milano, invece, le telecronache saranno affidate alle voci di Geri De Rosa e Andrea Solaini, con la presenza sia per gli studi che per i commenti live di Andrea Meneghin e Matteo Soragna, mentre la conduzione degli studi è affidata a Francesco Bonfardeci, che guiderà lo spazio di approfondimento pre e post-partita in occasione di ogni gara degli azzurri.
Per la prima fase a gironi Sky Sport trasmetterà live due-tre partite al giorno a cui si va ad affiancare anche uno studio quotidiano alle 12.45 su Sky Sport 24 e una seconda finestra attorno alle 18.00 che verrà definita giorno per giorno.