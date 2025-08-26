Si avvicina il via di Eurobasket 2025, il campionato europeo di pallacanestro tutto da seguire sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW. Il sipario si alza ufficialmente domani, 27 agosto (Lituania-Gran Bretagna la prima partita in programma) ma ovviamente l'attesa è tutto per il debutto della nazionale guidata da Gianmarco Pozzecco, che esordirà soltanto il giorno dopo, giovedì 28 agosto. Reduce da una fase di preparazione a due facce (4-2 il record finale nelle sei gare di avvicinamento agli Europei), gli azzurri hanno prima sconfitto Islanda e Senegal per aggiudicarsi la Trentino Basket Cup 2025 e poi hanno continuato a vincere contro Lettonia e Argentina nelle ultime due amichevoli su suolo italico. L'imbattibilità è però crollata quando il gruppo si è trasferito ad Atene per il consueto Torneo dell'Acropoli, dove gli azzurri hanno incassato due sconfitte, contro Lettonia e Grecia. Ma ora è tempo di fare sul serio, e questo è il calendario dell'Italia nella prima fase di Eurobasket 2025.