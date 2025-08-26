Gli Europei alzano il sipario domani 27 agosto ma l'Italia di Gianmarco Pozzecco debutta giovedì 28: subito un test impegnativo, contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo. Tutti gli appuntamenti da non perdere su Sky e in streaming su NOW con gli azzurri in campo nella prima fase del girone C.
Si avvicina il via di Eurobasket 2025, il campionato europeo di pallacanestro tutto da seguire sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW. Il sipario si alza ufficialmente domani, 27 agosto (Lituania-Gran Bretagna la prima partita in programma) ma ovviamente l'attesa è tutto per il debutto della nazionale guidata da Gianmarco Pozzecco, che esordirà soltanto il giorno dopo, giovedì 28 agosto. Reduce da una fase di preparazione a due facce (4-2 il record finale nelle sei gare di avvicinamento agli Europei), gli azzurri hanno prima sconfitto Islanda e Senegal per aggiudicarsi la Trentino Basket Cup 2025 e poi hanno continuato a vincere contro Lettonia e Argentina nelle ultime due amichevoli su suolo italico. L'imbattibilità è però crollata quando il gruppo si è trasferito ad Atene per il consueto Torneo dell'Acropoli, dove gli azzurri hanno incassato due sconfitte, contro Lettonia e Grecia. Ma ora è tempo di fare sul serio, e questo è il calendario dell'Italia nella prima fase di Eurobasket 2025.
Azzurri nel girone C: il calendario
L'Italia fa parte del girone C insieme a Spagna, Grecia, Bosnia ed Erzegovina, Cipro e Georgia. Ecco il calendario degli azzurri per la prima fase.
Giovedì 28 agosto
ITALIA-GRECIA (ore 20.30 | Sky Sport Uno e Sky Sport Basket)
Sabato 30 agosto
ITALIA-GEORGIA (ore 14.00 | Sky Sport Basket)
Domenica 31
ITALIA-BOSNIA ED ERZEGOVINA (ore 20.30 | Sky Sport Uno e Sky Sport Basket)
Martedì 2 settembre
ITALIA-SPAGNA (ore 20.30 | Sky Sport Basket)
Giovedì 4 settembre
ITALIA-CIPRO (ore 17.15 | Sky Sport Basket)