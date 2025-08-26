Esplora tutte le offerte Sky
Italia agli Europei di basket: calendario e orari delle partite

Basket

Gli Europei alzano il sipario domani 27 agosto ma l'Italia di Gianmarco Pozzecco debutta giovedì 28: subito un test impegnativo, contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo. Tutti gli appuntamenti da non perdere su Sky e in streaming su NOW con gli azzurri in campo nella prima fase del girone C.

EUROBASKET 2025: UN TORNEO TUTTO DA GODERE SU SKY SPORT

Si avvicina il via di Eurobasket 2025, il campionato europeo di pallacanestro tutto da seguire sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW. Il sipario si alza ufficialmente domani, 27 agosto (Lituania-Gran Bretagna la prima partita in programma) ma ovviamente l'attesa è tutto per il debutto della nazionale guidata da Gianmarco Pozzecco, che esordirà soltanto il giorno dopo, giovedì 28 agosto. Reduce da una fase di preparazione a due facce (4-2 il record finale nelle sei gare di avvicinamento agli Europei), gli azzurri hanno prima sconfitto Islanda e Senegal per aggiudicarsi la Trentino Basket Cup 2025 e poi hanno continuato a vincere contro Lettonia e Argentina nelle ultime due amichevoli su suolo italico. L'imbattibilità è però crollata quando il gruppo si è trasferito ad Atene per il consueto Torneo dell'Acropoli, dove gli azzurri hanno incassato due sconfitte, contro Lettonia e Grecia. Ma ora è tempo di fare sul serio, e questo è il calendario dell'Italia nella prima fase di Eurobasket 2025.

Azzurri nel girone C: il calendario

 

L'Italia fa parte del girone C insieme a Spagna, Grecia, Bosnia ed Erzegovina, Cipro e Georgia. Ecco il calendario degli azzurri per la prima fase.

 

Giovedì 28 agosto

ITALIA-GRECIA (ore 20.30 | Sky Sport Uno e Sky Sport Basket)

 

Sabato 30 agosto

ITALIA-GEORGIA (ore 14.00 | Sky Sport Basket)

 

Domenica 31

ITALIA-BOSNIA ED ERZEGOVINA (ore 20.30 | Sky Sport Uno e Sky Sport Basket)

 

Martedì 2 settembre

ITALIA-SPAGNA (ore 20.30 | Sky Sport Basket)

 

Giovedì 4 settembre

ITALIA-CIPRO (ore 17.15 | Sky Sport Basket)

