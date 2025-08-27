Dai mondiali juniores di Bormio del 1987 all'Europeo di Roma del 1991 la nazionale jugoslava di basket - quella di Kukoc e Radja, di Divac e Danilovic - è virtualmente imbattibile. Ma sul podio del PalaEur, la medaglia d'oro al collo, i ragazzi di coach Ivkovic ascoltano l'inno nazionale di un Paese che non c'è più, e che presto verrà completamente dilaniato da una guerra interna. Un regista croato ha raccolte le voci di tutti i protagonisti per raccontare una storia senza tempo