Al via oggi gli Europei di basket, in diretta fino al 14 settembre su Sky e in streaming su NOW . In attesa dell'Italia, in campo contro la Grecia domani 28 agosto alle 20.30, i riflettori di Sky Sport sono puntati sul match tra Lettonia e Turchia, con Sengun e Larkin. A seguire, Serbia-Estonia: con Jokic alla guida una delle grandi favorite

L'attesa è finita, inizia oggi la 42^ edizione di FIBA EuroBasket: in diretta su Sky e in streaming su NOW fino a domenica 14 settembre. Le stelle del basket europeo sono pronte a scendere sui parquet di Lettonia (Gruppo A), Finlandia (Gruppo B), Cipro (Gruppo C), Polonia (Gruppo D) e la squadra basket di Sky Sport è pronta a raccontare minuto per minuto tutte le emozioni, l'equilibrio e lo spettacolo del torneo. All'Arena Riga, nella capitale lettone, occhi puntati sulla sfida tra Lettonia e Turchia (Gruppo A). I padroni di casa, guidati da Luca Banchi, sono forti di un gruppo solido e ambizioso. Occhio però alla Turchia, che si presenta con uno dei suoi roster più talentuosi di sempre, guidato dalla stella NBA Alperen Sengun e il playmaker dell'Anadolu Efes, Shane Larkin. Segue poi Serbia-Estonia: la nazionale balcanica è tra le grandi favorite del torneo, con un roster stellare guidato da Nikola Jokic. L'Estonia invece dovrà fare a meno del suo uomo chiave sotto canestro, Maik Kotsar.