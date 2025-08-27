Europei di basket 2025, le partite di oggi: è subito big match tra Lettonia e Turchiaguida tv
Al via oggi gli Europei di basket, in diretta fino al 14 settembre su Sky e in streaming su NOW. In attesa dell'Italia, in campo contro la Grecia domani 28 agosto alle 20.30, i riflettori di Sky Sport sono puntati sul match tra Lettonia e Turchia, con Sengun e Larkin. A seguire, Serbia-Estonia: con Jokic alla guida una delle grandi favorite
L'attesa è finita, inizia oggi la 42^ edizione di FIBA EuroBasket: in diretta su Sky e in streaming su NOW fino a domenica 14 settembre. Le stelle del basket europeo sono pronte a scendere sui parquet di Lettonia (Gruppo A), Finlandia (Gruppo B), Cipro (Gruppo C), Polonia (Gruppo D) e la squadra basket di Sky Sport è pronta a raccontare minuto per minuto tutte le emozioni, l'equilibrio e lo spettacolo del torneo. All'Arena Riga, nella capitale lettone, occhi puntati sulla sfida tra Lettonia e Turchia (Gruppo A). I padroni di casa, guidati da Luca Banchi, sono forti di un gruppo solido e ambizioso. Occhio però alla Turchia, che si presenta con uno dei suoi roster più talentuosi di sempre, guidato dalla stella NBA Alperen Sengun e il playmaker dell'Anadolu Efes, Shane Larkin. Segue poi Serbia-Estonia: la nazionale balcanica è tra le grandi favorite del torneo, con un roster stellare guidato da Nikola Jokic. L'Estonia invece dovrà fare a meno del suo uomo chiave sotto canestro, Maik Kotsar.
EuroBasket, il programma di oggi 27 agosto
Mercoledì 27 agosto
- Ore 12.30: Gran Bretagna-Lituania
- Ore 13.45: Repubblica Ceca-Portogallo
- Ore 15.30: Montenegro-Germania
- Ore 17: Lettonia-Turchia in diretta su Sky Sport Basket e NOW
- Ore 19.30: Svezia-Finlandia
- Ore 20.15: Serbia-Estonia in diretta su Sky Sport Basket e NOW
La squadra basket di Sky Sport
La Nazionale Azzurra giocherà i match della prima fase alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol (Cipro), a partire da domani 28 agosto alle 20.30 contro la Grecia. Per la prima fase a gironi, Sky Sport trasmetterà live due-tre partite al giorno, affiancate da uno studio quotidiano alle 12.45 su Sky Sport 24 e da una seconda finestra attorno alle 18.00, che verrà definita giorno per giorno. L'avventura degli azzurri è seguita sul posto da Flavio Tranquillo e Davide Pessina, che si occuperanno del commento live delle partite, con il contributo di Gaia Accoto per le interviste ai protagonisti. Dagli studi Sky di Milano, invece, le telecronache saranno affidate alle voci di Geri De Rosa e Andrea Solaini, con la presenza sia per gli studi che per i commenti live di Andrea Meneghin, Matteo Soragna e Laura Macchi, mentre la conduzione degli studi è affidata a Francesco Bonfardeci, che guiderà lo spazio di approfondimento pre e post-partita in occasione di ogni gara degli azzurri.