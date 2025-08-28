Esplora tutte le offerte Sky
verso eurobasket

Tutto quello che c'è da sapere su Italbasket alla vigilia dell'Europeo

Andrea Meneghin

Talent Sky

Gli Azzurri sono capitati in un girone a detta di molti complicato (Grecia, Spagna, Bosnia, Georgia e Cipro) ma gli uomini del Ct Pozzecco hanno tutte le carte in regola per arrivare agli ottavi senza troppe difficoltà. Le avversarie sono molto, e di grande qualità, ma l'Italia ha un mix di intensità e versatilità da poter impensierire chiunque. Senza contare la carta Danilo Gallinari, all'ultimo grande palcoscenico con la maglia della nazionale. L'analisi di Andrea Meneghin per Sky Sport Insider

