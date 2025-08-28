Europei di basket 2025, le partite di oggi: esordio dell'Italia contro la Greciaguida tv
Seconda giornata di EuroBasket: riflettori puntati stasera alle 20.30 sul debutto dell'Italia contro la Grecia, con in campo stavolta anche Giannis Antetokounmpo. La giornata invece si apre con Spagna-Georgia: Scariolo alle prese con assenze pesanti contro Toko Shengelia, alla guida di una squadra coesa. Il torneo è in diretta su Sky e in streaming su NOW fino al 14 settembre
Seconda giornata di FIBA EuroBasket 2025 e subito una sfida da non perdere: oggi è il giorno del debutto dell'Italia contro la Grecia nel Gruppo C. Il grande basket europeo è protagonista su Sky e in streaming su NOW fino a domenica 14 settembre: in campo le migliori nazionali del continente, impegnate sui parquet di Lettonia (Gruppo A), Finlandia (Gruppo B), Cipro (Gruppo C) e Polonia (Gruppo D).
La squadra basket di Sky è pronta a raccontare ogni istante del torneo, tra spettacolo, equilibrio e grandi emozioni. La giornata inizia con la squadra campione in carica, la Spagna di Sergio Scariolo che arriva però con qualche incertezza: assenze pesanti (come quella di Alberto Abalde) e un sorprendente 10° posto nei pronostici FIBA. La Georgia guidata da Toko Shengelia, invece, non ha nulla da perdere: per molti di questi giocatori è la terza competizione europea consecutiva insieme. Ma tutti gli occhi sono puntati sul debutto dell'Italia contro la Grecia. Nell'amichevole del Torneo dell'Acropoli, finita 76-74 per gli ellenici, gli Azzurri hanno mostrato solidità e carattere: Fontecchio top scorer con 18 punti, Niang brillante con 14. La differenza, stavolta, sarà una sola ma pesantissima: in campo, per la Grecia, ci sarà anche Giannis Antetokounmpo. E forse il Ct Pozzecco ha già trovato la sua strategia… a modo suo: "Ho convocato un amico cecchino. Spara benissimo. Gli ho detto di fare il lavoro già nel primo quarto, così dal secondo in poi non ci pensiamo più".
EuroBasket, il programma di oggi 28 agosto
Giovedì 28 agosto
- Ore 14.00 Israele-Islanda
- Ore 17.00 Belgio-Francia
- Ore 17.15 Bosnia Erzegovina-Cipro
- Ore 20.30 GRECIA-ITALIA in diretta su Sky Sport Basket (canale 205) e NOW
- Ore 20.30 Slovenia-Polonia
La squadra basket di Sky Sport
La Nazionale Azzurra giocherà i match della prima fase alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol (Cipro), a partire da stasera alle 20.30 contro la Grecia. Per la prima fase a gironi, Sky Sport trasmetterà live due-tre partite al giorno, affiancate da uno studio quotidiano alle 12.45 su Sky Sport 24 e da una seconda finestra attorno alle 18.00, che verrà definita giorno per giorno. L'avventura degli azzurri è seguita sul posto da Flavio Tranquillo e Davide Pessina, che si occuperanno del commento live delle partite, con il contributo di Gaia Accoto per le interviste ai protagonisti. Dagli studi Sky di Milano, invece, le telecronache saranno affidate alle voci di Geri De Rosa e Andrea Solaini, con la presenza sia per gli studi che per i commenti live di Andrea Meneghin, Matteo Soragna e Laura Macchi, mentre la conduzione degli studi è affidata a Francesco Bonfardeci, che guiderà lo spazio di approfondimento pre e post-partita in occasione di ogni gara degli azzurri.