Seconda giornata di FIBA EuroBasket 2025 e subito una sfida da non perdere: oggi è il giorno del debutto dell'Italia contro la Grecia nel Gruppo C. Il grande basket europeo è protagonista su Sky e in streaming su NOW fino a domenica 14 settembre: in campo le migliori nazionali del continente, impegnate sui parquet di Lettonia (Gruppo A), Finlandia (Gruppo B), Cipro (Gruppo C) e Polonia (Gruppo D).

La squadra basket di Sky è pronta a raccontare ogni istante del torneo, tra spettacolo, equilibrio e grandi emozioni. La giornata inizia con la squadra campione in carica, la Spagna di Sergio Scariolo che arriva però con qualche incertezza: assenze pesanti (come quella di Alberto Abalde) e un sorprendente 10° posto nei pronostici FIBA. La Georgia guidata da Toko Shengelia, invece, non ha nulla da perdere: per molti di questi giocatori è la terza competizione europea consecutiva insieme. Ma tutti gli occhi sono puntati sul debutto dell'Italia contro la Grecia. Nell'amichevole del Torneo dell'Acropoli, finita 76-74 per gli ellenici, gli Azzurri hanno mostrato solidità e carattere: Fontecchio top scorer con 18 punti, Niang brillante con 14. La differenza, stavolta, sarà una sola ma pesantissima: in campo, per la Grecia, ci sarà anche Giannis Antetokounmpo. E forse il Ct Pozzecco ha già trovato la sua strategia… a modo suo: "Ho convocato un amico cecchino. Spara benissimo. Gli ho detto di fare il lavoro già nel primo quarto, così dal secondo in poi non ci pensiamo più".