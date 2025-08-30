Eurobasket, è il momento di Italia-Georgia: dove vedere la partita in tv e streaming

Uno spazio dedicato agli azzurri e alla loro avventura a Eurobasket già alle 12.45 (su Sky Sport 24), poi dalle 13.30 lo studio pre (e post) partita condotto da Francesco Bonfardeci e alle 14.00 la palla a due da seguire su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW con la telecronaca affidata a Flavio Tranquillo e Davide Pessina
EUROBASKET: TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE AGGIORNATE
Secondo appuntamento per gli azzurri a Eurobasket e per i ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco è già il momento di andare alla ricerca di un pronto riscatto. La sconfitta 75-66 rimediata all’esordio contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo, infatti, oltre e funzionare da pungolo per l’Italia si prospetta come crocevia già importante, se non addirittura decisivo per il cammino di capitan Nicolò Melli e compagni nel torneo. La Georgia ha d’altronde esordito con una netta vittoria sulla Spagna campione in carica, battuta 83-69, candidandosi così per un ruolo da leader del gruppo C. Sempre nel gruppo che comprende l’Italia, poi, oggi scenderanno in campo anche Cipro e Grecia, partita programmata per le 17.15, e quindi alle 20.30 la Bosnia ed Erzegovina, che all’esordio ha travolto proprio i ciprioti padroni di casa, se la vede con le Furie Rosse guidate in panchina da Sergio Scariolo.
Italia-Georgia: dove, come e quando vedere la partita
Per prepararsi al meglio alla sfida tra Italia e Georgia, l'avvicinamento inizia già alle 12.45 su Sky Sport 24 con lo studio condotto da Francesco Bonfardeci (che nel suo spazio può avvalersi a rotazione del commento tecnico di Andre Meneghin, Matteo Soragna e Laura Macchi), per riassumere il meglio di quanto visto fin qui a Eurobasketma ovviamente per proiettarsi anche alle partite in programma oggi, su tutte l'impegno azzurro. Dalle 13.30 poi sempre Francesco Bonfardeci in compagnia dei suoi ospiti guiderà lo studio pre e post-partita di Italia-Georgia, mentre su Sky Sport Basket (canale 205) alle 14.00 la telecronaca da Limassol sarà affidata alla coppia Flavio Tranquillo-Davide Pessina (con Gaia Accoto inviata per raccogliere le parole dei protagonisti che arricchiranno lo studio post-partita).
Di seguito tutti gli appuntamenti:
Ore 12.45 - Sky Sport 24 (canale 200)
- Studio Eurobasket 2025
Ore 13.30 – Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Basket (canale 205)
- Studio pre-partita Italia-Georgia
Ore 14.00 - Sky Sport Basket (canale 205) e NOW
- ITALIA-GEORGIA
Al termine – Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Basket (canale 205)
- Studio post-partita Italia-Georgia