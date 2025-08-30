Eurobasket, è il momento di Italia-Georgia: dove vedere la partita in tv e streaming

Uno spazio dedicato agli azzurri e alla loro avventura a Eurobasket già alle 12.45 (su Sky Sport 24), poi dalle 13.30 lo studio pre (e post) partita condotto da Francesco Bonfardeci e alle 14.00 la palla a due da seguire su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW con la telecronaca affidata a Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Secondo appuntamento per gli azzurri a Eurobasket e per i ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco è già il momento di andare alla ricerca di un pronto riscatto. La sconfitta 75-66 rimediata all’esordio contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo, infatti, oltre e funzionare da pungolo per l’Italia si prospetta come crocevia già importante, se non addirittura decisivo per il cammino di capitan Nicolò Melli e compagni nel torneo. La Georgia ha d’altronde esordito con una netta vittoria sulla Spagna campione in carica, battuta 83-69, candidandosi così per un ruolo da leader del gruppo C. Sempre nel gruppo che comprende l’Italia, poi, oggi scenderanno in campo anche Cipro e Grecia, partita programmata per le 17.15, e quindi alle 20.30 la Bosnia ed Erzegovina, che all’esordio ha travolto proprio i ciprioti padroni di casa, se la vede con le Furie Rosse guidate in panchina da Sergio Scariolo.