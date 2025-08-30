Seconda partita a Eurobasket 2025 e seconda vittoria per una sempre più sorprendente Finlandia. A guidare i suoi nel netto successo per 109-79 è stato ancora una volta Lauri Markkanen, autore di una prova sontuosa da 43 punti. La stella degli Utah Jazz pareggia quindi un record personale già mandato a referto nella edizione precedente del torneo e solidifica così il suo nome tra i grandi marcatori nella storia della massima competizione continentale
La questione, tra Finlandia e Gran Bretagna, sembrava già decisa quando ieri sera all’intervallo lungo i padroni di casa, spinti anche dal tifo scatenato della Tampere Deck Arena, erano avanti di 16 lunghezze. A spingere avanti la Finlandia, senza grandi sorprese, era un sontuoso Lauri Markkanen, autore di un primo tempo da 29 punti sui 58 totali segnati dalla sua nazionale. E, come da previsioni, il secondo tempo viaggiava lungo lo stesso copione, con la Finlandia a correre sciolta verso il largo 109-79, secondo successo in due gare a Eurobasket per il ’Wolf Pack’, e Markkanen verso un’altra serata da record.
Lauri nella storia
Alla sirena finale i punti di Markkanen erano 43, bottino arrivato grazie ad un ottimo 13/22 al tiro e portatore di un nuovo record per la stella degli Utah Jazz o, meglio, del pareggio di un record precedente. Già tre anni fa, infatti, nella sfida agli ottavi contro la Croazia a Eurobasket 2022 Markkanen aveva chiuso la sua partita a quota 43. Un punteggio che lo fa entrare tra i protagonisti delle migliori prestazioni individuali di sempre a Eurobasket, accanto ad autentiche leggende del gioco come Dirk Nowitzki e Nikos Galisall’interno di una classifica che dall’ormai lontanissimo 1957 vede in testa il belga Eddy Terrace con 63 punti segnati in una sola partita.