Seconda partita a Eurobasket 2025 e seconda vittoria per una sempre più sorprendente Finlandia. A guidare i suoi nel netto successo per 109-79 è stato ancora una volta Lauri Markkanen, autore di una prova sontuosa da 43 punti. La stella degli Utah Jazz pareggia quindi un record personale già mandato a referto nella edizione precedente del torneo e solidifica così il suo nome tra i grandi marcatori nella storia della massima competizione continentale

La questione, tra Finlandia e Gran Bretagna, sembrava già decisa quando ieri sera all’intervallo lungo i padroni di casa, spinti anche dal tifo scatenato della Tampere Deck Arena, erano avanti di 16 lunghezze. A spingere avanti la Finlandia, senza grandi sorprese, era un sontuoso Lauri Markkanen, autore di un primo tempo da 29 punti sui 58 totali segnati dalla sua nazionale. E, come da previsioni, il secondo tempo viaggiava lungo lo stesso copione, con la Finlandia a correre sciolta verso il largo 109-79, secondo successo in due gare a Eurobasket per il ’Wolf Pack’, e Markkanen verso un’altra serata da record.