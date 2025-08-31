Uno spazio dedicato agli azzurri e alla loro avventura a Eurobasket già alle 12.45 (su Sky Sport 24), poi dalle 20.00 lo studio pre (e post) partita condotto da Francesco Bonfardeci e alle 20.30 la palla a due da seguire su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW con la telecronaca affidata a Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Caduta e pronto riscatto, si potrebbe riassumere così il cammino dell’Italia a Eurobasket 2025. Dopo la sconfitta all’esordio contro la Grecia, infatti, è arrivata la netta vittoria maturata ieri contro la Georgia. Un successo, quello degli azzurri, frutto di un secondo tempo giocato con grande intensità difensiva e delle eccellenti prestazioni individuali di Simone Fontecchio e Saliou Niang. Un successo che ora, in vista della sfida alla Bosnia, potrebbe costituire la base su cui costruire ambizioni non da poco all’interno di un girone C che si preannuncia all’insegna dell’equilibrio. Ecco perché una vittoria anche contro Jusuf Nurkic e compagni potrebbe pesare tantissimo nel definire il cammino futuro dei ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco nel torneo.