Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Eurobasket, è il momento di Italia-Bosnia: dove vedere la partita in tv e streaming

Basket

Uno spazio dedicato agli azzurri e alla loro avventura a Eurobasket già alle 12.45 (su Sky Sport 24), poi dalle 20.00 lo studio pre (e post) partita condotto da Francesco Bonfardeci e alle 20.30 la palla a due da seguire su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW con la telecronaca affidata a Flavio Tranquillo e Davide Pessina

EUROBASKET: TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

 

Caduta e pronto riscatto, si potrebbe riassumere così il cammino dell’Italia a Eurobasket 2025. Dopo la sconfitta all’esordio contro la Grecia, infatti, è arrivata la netta vittoria maturata ieri contro la Georgia. Un successo, quello degli azzurri, frutto di un secondo tempo giocato con grande intensità difensiva e delle eccellenti prestazioni individuali di Simone Fontecchio e Saliou Niang. Un successo che ora, in vista della sfida alla Bosnia, potrebbe costituire la base su cui costruire ambizioni non da poco all’interno di un girone C che si preannuncia all’insegna dell’equilibrio. Ecco perché una vittoria anche contro Jusuf Nurkic e compagni potrebbe pesare tantissimo nel definire il cammino futuro dei ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco nel torneo.

Italia-Bosnia: dove, come e quando vedere la partita

Per prepararsi al meglio alla sfida tra Italia e Bosnia, l'avvicinamento inizia già alle 12.45 su Sky Sport 24 con lo studio condotto da Francesco Bonfardeci (che nel suo spazio può avvalersi a rotazione del commento tecnico di Andre Meneghin, Matteo Soragna e Laura Macchi), per riassumere il meglio di quanto visto fin qui a Eurobasketma ovviamente per proiettarsi anche alle partite in programma oggi, su tutte l'impegno azzurro. Dalle 20.00 poi sempre Francesco Bonfardeci in compagnia dei suoi ospiti guiderà lo studio pre e post-partita di Italia-Bosnia, mentre su Sky Sport Basket (canale 205) alle 20.30 la telecronaca da Limassol sarà affidata alla coppia Flavio Tranquillo-Davide Pessina (con Gaia Accoto inviata per raccogliere le parole dei protagonisti che arricchiranno lo studio post-partita). 

Di seguito tutti gli appuntamenti:

 

Ore 12.45 - Sky Sport 24 (canale 200)

  • Studio Eurobasket 2025

 

Ore 20.00 – Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Basket (canale 205)

  • Studio pre-partita Italia-Bosnia

 

Ore 20.30 - Sky Sport Basket (canale 205) e NOW

  • ITALIA-BOSNIA

 

Al termine – Sky Sport 24 (canale 200) 

  • Studio post-partita Italia-Bosnia

 

Basket: Altre Notizie

L’Italia affronta la Bosnia: si gioca alle 20.30

Basket

Uno spazio dedicato agli azzurri e alla loro avventura a Eurobasket già alle 12.45 (su Sky Sport...

Eurobasket, l'Italia supera la Georgia 78-62

Basket

Dopo la sconfitta subita da parte della Grecia, per i ragazzi di coach Pozzecco arriva la prima...

L’Italia per il riscatto: alle 14 c’è la Georgia

Basket

Uno spazio dedicato agli azzurri e alla loro avventura a Eurobasket già alle 12.45 (su Sky Sport...

Markkanen domina la Gran Bretagna con 43 punti

Basket

Seconda partita a Eurobasket 2025 e seconda vittoria per una sempre più sorprendente Finlandia. A...

Italia-Georgia e non solo: le partite di oggi

eurobasket

Quarta giornata di EuroBasket ricca di partite: riflettori puntati alle 14.00 sull'Italia che...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS