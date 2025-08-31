Uno spazio dedicato agli azzurri e alla loro avventura a Eurobasket già alle 12.45 (su Sky Sport 24), poi dalle 20.00 lo studio pre (e post) partita condotto da Francesco Bonfardeci e alle 20.30 la palla a due da seguire su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW con la telecronaca affidata a Flavio Tranquillo e Davide Pessina
EUROBASKET: TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE AGGIORNATE
Caduta e pronto riscatto, si potrebbe riassumere così il cammino dell’Italia a Eurobasket 2025. Dopo la sconfitta all’esordio contro la Grecia, infatti, è arrivata la netta vittoria maturata ieri contro la Georgia. Un successo, quello degli azzurri, frutto di un secondo tempo giocato con grande intensità difensiva e delle eccellenti prestazioni individuali di Simone Fontecchio e Saliou Niang. Un successo che ora, in vista della sfida alla Bosnia, potrebbe costituire la base su cui costruire ambizioni non da poco all’interno di un girone C che si preannuncia all’insegna dell’equilibrio. Ecco perché una vittoria anche contro Jusuf Nurkic e compagni potrebbe pesare tantissimo nel definire il cammino futuro dei ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco nel torneo.
Italia-Bosnia: dove, come e quando vedere la partita
Per prepararsi al meglio alla sfida tra Italia e Bosnia, l'avvicinamento inizia già alle 12.45 su Sky Sport 24 con lo studio condotto da Francesco Bonfardeci (che nel suo spazio può avvalersi a rotazione del commento tecnico di Andre Meneghin, Matteo Soragna e Laura Macchi), per riassumere il meglio di quanto visto fin qui a Eurobasketma ovviamente per proiettarsi anche alle partite in programma oggi, su tutte l'impegno azzurro. Dalle 20.00 poi sempre Francesco Bonfardeci in compagnia dei suoi ospiti guiderà lo studio pre e post-partita di Italia-Bosnia, mentre su Sky Sport Basket (canale 205) alle 20.30 la telecronaca da Limassol sarà affidata alla coppia Flavio Tranquillo-Davide Pessina (con Gaia Accoto inviata per raccogliere le parole dei protagonisti che arricchiranno lo studio post-partita).
Di seguito tutti gli appuntamenti:
Ore 12.45 - Sky Sport 24 (canale 200)
- Studio Eurobasket 2025
Ore 20.00 – Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Basket (canale 205)
- Studio pre-partita Italia-Bosnia
Ore 20.30 - Sky Sport Basket (canale 205) e NOW
- ITALIA-BOSNIA
Al termine – Sky Sport 24 (canale 200)
- Studio post-partita Italia-Bosnia