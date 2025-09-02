Non solo Italia-Spagna: le partite di oggi su Sky

Sesta giornata di EuroBasket ricca di partite. In campo la Grecia con la Bosnia per chiudere il girone C, oltre ovviamente a Italia-Spagna alle 20.30. Il torneo è in diretta su Sky e in streaming su NOW fino al 14 settembre
Settima giornata di FIBA EuroBasket 2025. Il grande basket europeo è protagonista su Sky e in streaming su NOW fino a domenica 14 settembre: in campo le migliori nazionali del continente, impegnate sui parquet di Lettonia (Gruppo A), Finlandia (Gruppo B), Cipro (Gruppo C) e Polonia (Gruppo D). La squadra basket di Sky è pronta a raccontare ogni istante del torneo, tra spettacolo, equilibrio e grandi emozioni. In campo oggi Grecia-Bosnia nel girone dell’Italia, la Slovenia di Doncic e la Francia contro la Polonia, oltre ovviamente agli azzurri contro la Spagna alle 20.30.
EuroBasket, il programma di oggi 2 settembre
Martedì 2 settembre
- Ore 14.00 Grecia-Bosnia in diretta su Sky Sport Basket (canale 205) e NOW
- Ore 14.00 Belgio-Israele
- Ore 17.00 Islanda-Slovenia
- Ore 17.00 Cipro-Georgia
- Ore 20.30 Italia-Spagna in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Basket (canale 205) e NOW
- Ore 20.30 Francia-Polonia
Approfondimento
Italia-Spagna alle 20.30 su Sky Sport Basket
La squadra basket di Sky Sport
Sky Sport trasmetterà live due-tre partite al giorno, affiancate da uno studio quotidiano alle 12.45 su Sky Sport 24 e da una seconda finestra attorno alle 18.00, che verrà definita giorno per giorno. L'avventura degli azzurri è seguita sul posto da Flavio Tranquillo e Davide Pessina, che si occuperanno del commento live delle partite, con il contributo di Gaia Accoto per le interviste ai protagonisti. Dagli studi Sky di Milano, invece, le telecronache saranno affidate alle voci di Geri De Rosa e Andrea Solaini, con la presenza sia per gli studi che per i commenti live di Andrea Meneghin, Matteo Soragna e Laura Macchi, mentre la conduzione degli studi è affidata a Francesco Bonfardeci, che guiderà lo spazio di approfondimento pre e post-partita in occasione di ogni gara degli Azzurri.