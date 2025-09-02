Italia-Spagna alle 20.30 su Sky Sport Basket

Gli azzurri di coach Pozzecco sfidano la Spagna di Sergio Scariolo per una partita che vale il secondo posto nel girone C alle spalle della Grecia. Appuntamento alle 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket (il nuovo canale sul 205 interamente dedicato alla pallacanestro) e in streaming su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, con studi pre e post partita condotti da Francesco Bonfardeci

Ci si gioca il secondo posto nel girone C nella classicissima del basket europeo tra Italia e Spagna. Dopo le ultime due vittorie contro Georgia e Bosnia gli azzurri di coach Gianmarco Pozzecco sono saliti a quota 5 punti nel gruppo di Eurobasket, gli stessi punti raccolti finora dalla Spagna con una sconfitta per mano della Georgia e due vittorie contro Bosnia e Cipro. La sfida di questa sera determinerà quindi con ogni probabilità chi finirà al secondo posto alle spalle della Grecia di Giannis Antetokounmpo, l'unica squadra del girone già sicura del passaggio agli ottavi di finale. Appuntamento alle 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento da Limassol di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, con studi pre e post partita dedicati condotti da Francesco Bonfardeci e impreziositi dalle interviste di Gaia Accoto da Cipro.