Italia-Spagna alle 20.30 su Sky Sport Basket

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Italia-Spagna, dove vedere gli Europei di basket in tv e streaming

Basket

Gli azzurri di coach Pozzecco sfidano la Spagna di Sergio Scariolo per una partita che vale il secondo posto nel girone C alle spalle della Grecia. Appuntamento alle 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket (il nuovo canale sul 205 interamente dedicato alla pallacanestro) e in streaming su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, con studi pre e post partita condotti da Francesco Bonfardeci

Ci si gioca il secondo posto nel girone C nella classicissima del basket europeo tra Italia e Spagna. Dopo le ultime due vittorie contro Georgia e Bosnia gli azzurri di coach Gianmarco Pozzecco sono saliti a quota 5 punti nel gruppo di Eurobasket, gli stessi punti raccolti finora dalla Spagna con una sconfitta per mano della Georgia e due vittorie contro Bosnia e Cipro. La sfida di questa sera determinerà quindi con ogni probabilità chi finirà al secondo posto alle spalle della Grecia di Giannis Antetokounmpo, l'unica squadra del girone già sicura del passaggio agli ottavi di finale. Appuntamento alle 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento da Limassol di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, con studi pre e post partita dedicati condotti da Francesco Bonfardeci e impreziositi dalle interviste di Gaia Accoto da Cipro.

Italia-Spagna: dove, come e quando vedere la partita

Per prepararsi al meglio alla sfida tra Italia e Bosnia, l'avvicinamento inizia già alle 12.45 su Sky Sport 24 con lo studio condotto da Francesco Bonfardeci (che nel suo spazio può avvalersi a rotazione del commento tecnico di Andre Meneghin, Matteo Soragna e Laura Macchi), per riassumere il meglio di quanto visto fin qui a Eurobasket, ma ovviamente per proiettarsi anche alle partite in programma oggi, su tutte l'impegno azzurro. Dalle 20.00 poi sempre Francesco Bonfardeci in compagnia dei suoi ospiti guiderà lo studio pre e post-partita di Italia-Spagna, mentre su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205) alle 20.30 la telecronaca da Limassol sarà affidata alla coppia Flavio Tranquillo-Davide Pessina (con Gaia Accoto inviata per raccogliere le parole dei protagonisti che arricchiranno lo studio post-partita).

Di seguito tutti gli appuntamenti:

 

  • Ore 12.45 - Sky Sport 24 (canale 200)

Studio Eurobasket 2025

 

  • Ore 20.00 – Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Basket (canale 205)

Studio pre-partita Italia-Spagna

 

  • Ore 20.30 - Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (canale 205) e NOW

ITALIA-Spagna

 

  • Al termine – Sky Sport 24 (canale 200) 

Studio post-partita Italia-Spagna

Basket: Altre Notizie

Non solo Italia-Spagna: le partite di oggi su Sky

Basket

Sesta giornata di EuroBasket ricca di partite. In campo la Grecia con la Bosnia per chiudere il...

Italia-Spagna alle 20.30 su Sky Sport Basket

Basket

Gli azzurri di coach Pozzecco sfidano la Spagna di Sergio Scariolo per una partita che vale il...

Europei di basket 2025, le partite di oggi su Sky

eurobasket

Sesta giornata di EuroBasket ricca di partite. In campo Germania, Finlandia, Lituania e Serbia....

Fontecchio da 39, l'Italbasket batte la Bosnia

Basket

Seconda vittoria in fila per l'Italia a Eurobasket, che supera la Bosnia per 96-79 con un grande...

Italia-Bosnia e non solo: le partite di oggi

eurobasket

Quinta giornata di EuroBasket ricca di partite: riflettori puntati alle 20.30 sull'Italia che...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS