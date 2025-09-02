Italia-Spagna alle 20.30 su Sky Sport Basket

Gli azzurri di coach Pozzecco sfidano la Spagna di Sergio Scariolo per una partita che vale il secondo posto nel girone C alle spalle della Grecia. Appuntamento alle 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket (il nuovo canale sul 205 interamente dedicato alla pallacanestro) e in streaming su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, con studi pre e post partita condotti da Francesco Bonfardeci
Ci si gioca il secondo posto nel girone C nella classicissima del basket europeo tra Italia e Spagna. Dopo le ultime due vittorie contro Georgia e Bosnia gli azzurri di coach Gianmarco Pozzecco sono saliti a quota 5 punti nel gruppo di Eurobasket, gli stessi punti raccolti finora dalla Spagna con una sconfitta per mano della Georgia e due vittorie contro Bosnia e Cipro. La sfida di questa sera determinerà quindi con ogni probabilità chi finirà al secondo posto alle spalle della Grecia di Giannis Antetokounmpo, l'unica squadra del girone già sicura del passaggio agli ottavi di finale. Appuntamento alle 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento da Limassol di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, con studi pre e post partita dedicati condotti da Francesco Bonfardeci e impreziositi dalle interviste di Gaia Accoto da Cipro.
Italia-Spagna: dove, come e quando vedere la partita
Per prepararsi al meglio alla sfida tra Italia e Bosnia, l'avvicinamento inizia già alle 12.45 su Sky Sport 24 con lo studio condotto da Francesco Bonfardeci (che nel suo spazio può avvalersi a rotazione del commento tecnico di Andre Meneghin, Matteo Soragna e Laura Macchi), per riassumere il meglio di quanto visto fin qui a Eurobasket, ma ovviamente per proiettarsi anche alle partite in programma oggi, su tutte l'impegno azzurro. Dalle 20.00 poi sempre Francesco Bonfardeci in compagnia dei suoi ospiti guiderà lo studio pre e post-partita di Italia-Spagna, mentre su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205) alle 20.30 la telecronaca da Limassol sarà affidata alla coppia Flavio Tranquillo-Davide Pessina (con Gaia Accoto inviata per raccogliere le parole dei protagonisti che arricchiranno lo studio post-partita).
Di seguito tutti gli appuntamenti:
- Ore 12.45 - Sky Sport 24 (canale 200)
Studio Eurobasket 2025
- Ore 20.00 – Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Basket (canale 205)
Studio pre-partita Italia-Spagna
- Ore 20.30 - Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (canale 205) e NOW
ITALIA-Spagna
- Al termine – Sky Sport 24 (canale 200)
Studio post-partita Italia-Spagna