Turchia-Serbia alle 20.15 su Sky: il programma

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Europei di basket 2025, le partite di oggi: su Sky il big match Turchia-Serbia

eurobasket

Ottava giornata di EuroBasket ricca di partite. Occhi puntati su Finlandia-Germania e il big match serale tra Turchia e Serbia. Il torneo è in diretta su Sky e in streaming su NOW fino al 14 settembre

EUROBASKET: GLI HIGHLIGHTS DI ITALIA-SPAGNA - RISULTATI E CLASSIFICHE

Ottava giornata di FIBA EuroBasket 2025. Il grande basket europeo è protagonista su Sky e in streaming su NOW fino a domenica 14 settembre: in campo le migliori nazionali del continente, impegnate sui parquet di Lettonia (Gruppo A), Finlandia (Gruppo B), Cipro (Gruppo C) e Polonia (Gruppo D). La squadra basket di Sky è pronta a raccontare ogni istante del torneo, tra spettacolo, equilibrio e grandi emozioni. In campo oggi i campioni del mondo della Germania, contro la sorprendente Finlandia di Markkanen. In serata il big match tra Turchia e Serbia (senza Bogdanovic), per decidere il vincitore del Girone A.

EuroBasket, il programma di oggi 3 settembre

Lunedì 3 settembre

  • Ore 12.30 Montenegro-Gran Bretagna
  • Ore 13.45 Estonia-Portogallo
  • Ore 15.30 Lituania-Svezia
  • Ore 17.00 Repubblica Ceca-Lettonia
  • Ore 19.30 Finlandia-Germania  in diretta su Sky Sport Basket (canale 205) e NOW
  • Ore 20.15 Turchia-Serbia in diretta su Sky Sport Basket (canale 205) e NOW

La squadra basket di Sky Sport

Sky Sport trasmetterà live due-tre partite al giorno, affiancate da uno studio quotidiano alle 12.45 su Sky Sport 24 e da una seconda finestra attorno alle 18.00, che verrà definita giorno per giorno. L'avventura degli azzurri è seguita sul posto da Flavio Tranquillo e Davide Pessina, che si occuperanno del commento live delle partite, con il contributo di Gaia Accoto per le interviste ai protagonisti. Dagli studi Sky di Milano, invece, le telecronache saranno affidate alle voci di Geri De Rosa e Andrea Solaini, con la presenza sia per gli studi che per i commenti live di Andrea Meneghin, Matteo Soragna e Laura Macchi, mentre la conduzione degli studi è affidata a Francesco Bonfardeci, che guiderà lo spazio di approfondimento pre e post-partita in occasione di ogni gara degli Azzurri.

Basket: Altre Notizie

Turchia-Serbia alle 20.15 su Sky: il programma

eurobasket

Ottava giornata di EuroBasket ricca di partite. Occhi puntati su Finlandia-Germania e il big...

Che cuore l'Italbasket! Spagna rimontata 67-63

Basket

La Spagna parte fortissima, mandando a referto un parziale di 13-0 che costringe gli azzurri a...

Non solo Italia-Spagna: le partite di oggi su Sky

Basket

Settima giornata di EuroBasket ricca di partite. In campo la Grecia con la Bosnia per chiudere il...

Italia-Spagna alle 20.30 su Sky Sport Basket

Basket

Gli azzurri di coach Pozzecco sfidano la Spagna di Sergio Scariolo per una partita che vale il...

Europei di basket 2025, le partite di oggi su Sky

eurobasket

Sesta giornata di EuroBasket ricca di partite. In campo Germania, Finlandia, Lituania e Serbia....
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS