Italia prima nel girone se... le combinazioni

L'Italia sogna il primo posto nel Girone C, grazie a una vittoria di cuore contro la Spagna e all'inaspettata sconfitta della Grecia contro la Bosnia. Si complica, invece, il cammino verso gli ottavi per la Roja: ecco gli scenari alla vigilia dell’ultima giornata, da seguire giovedì 4 settembre in diretta su Sky Sport e su NOW

Sembrava tutto deciso ormai nel Girone C di Eurobasket, con il primo posto nelle mani della Grecia imbattuta nelle prime tre partite, invece si è riaperto tutto. La sconfitta a sorpresa degli ellenici (privi di Giannis Antetokounmpo alle prese con un infortunio al ginocchio) contro la Bosnia e la vittoria dell’Italia con la Spagna hanno rimesso in discussione il primo posto, buono soprattutto per avere un accoppiamento più "morbido" agli ottavi di finale (anche se dal Gruppo D arriveranno Francia, Israele, Polonia e Slovenia, tutte molto pericolose). Facciamo il punto della situazione per capire quali combinazioni permetterebbero agli azzurri di prendersi il primo posto.