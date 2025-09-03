Italia prima nel girone se... le combinazioni

L'Italia sogna il primo posto nel Girone C, grazie a una vittoria di cuore contro la Spagna e all'inaspettata sconfitta della Grecia contro la Bosnia. Si complica, invece, il cammino verso gli ottavi per la Roja: ecco gli scenari alla vigilia dell’ultima giornata, da seguire giovedì 4 settembre in diretta su Sky Sport e su NOW
Sembrava tutto deciso ormai nel Girone C di Eurobasket, con il primo posto nelle mani della Grecia imbattuta nelle prime tre partite, invece si è riaperto tutto. La sconfitta a sorpresa degli ellenici (privi di Giannis Antetokounmpo alle prese con un infortunio al ginocchio) contro la Bosnia e la vittoria dell’Italia con la Spagna hanno rimesso in discussione il primo posto, buono soprattutto per avere un accoppiamento più "morbido" agli ottavi di finale (anche se dal Gruppo D arriveranno Francia, Israele, Polonia e Slovenia, tutte molto pericolose). Facciamo il punto della situazione per capire quali combinazioni permetterebbero agli azzurri di prendersi il primo posto.
La classifica del gruppo C
- Grecia*: 7 punti | 3 vittorie, 1 sconfitta | +74 differenza canestri
- Italia*: 7 punti | 3 vittorie, 1 sconfitta | +28 differenza canestri
- Spagna: 6 punti | 2 vittorie, 2 sconfitte | +47 differenza canestri
- Georgia: 6 punti | 2 vittorie, 2 sconfitte | -11 differenza canestri
- Bosnia Erzegovina: 6 punti | 2 vittorie, 2 sconfitte | -8 differenza canestri
- Cipro: 4 punti | 0 vittorie, 4 sconfitte | -130 differenza canestri|
*Già qualificata agli ottavi
L’ultimo turno del gruppo C
Giovedì 4 settembre 2025
- Bosnia-Georgia ore 14
- Italia-Cipro ore 17.15 (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW)
- Spagna-Grecia ore 20.30 (in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW)
Le combinazioni per l'Italia
L'Italia sarà prima nel girone se:
- Vince contro Cipro e la Spagna batte la Grecia
L'Italia sarà seconda nel girone se:
- Vince contro Cipro ma la Grecia batte la Spagna
Spagna a rischio eliminazione, dentro o fuori tra Georgia e Bosnia
Per la Roja la situazione si è complicata: la sconfitta contro gli azzurri ha messo la squadra di Sergio Scariolo a rischio eliminazione, a meno che non riesca a battere la Grecia nell’ultima gara del girone. In caso di sconfitta contro Giannis e compagni, la Spagna deve sperare nel ko della Bosnia contro la Georgia (nel loro scontro diretto chi vince va avanti), altrimenti verrà eliminata clamorosamente ai gironi da campione in carica avendo perso all’esordio contro la Georgia.