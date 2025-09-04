L'Italbasket e Spagna-Grecia: il programma su Sky

Esplora tutte le offerte Sky
Europei di basket 2025, le partite di oggi: su Sky Italia-Cipro e Spagna-Grecia

eurobasket

La nona giornata degli Europei di basket è ricca: oggi si chiudono i gironi con gli ultimi verdetti. Oltre agli azzurri di Pozzecco, nel girone dell'Italia in campo anche la Spagna contro la Grecia e la Bosnia contro la Georgia. In programma oggi anche Francia-Islanda e Israele-Slovenia nel girone D. .Il torneo è in diretta su Sky e in streaming su NOW fino al 14 settembre

EUROBASKET, RISULTATI E CLASSIFICHE

Nona giornata di FIBA EuroBasket 2025 con le ultime gare della fase a gironi. Il grande basket europeo è protagonista su Sky e in streaming su NOW fino a domenica 14 settembre: in campo le migliori nazionali del continente, impegnate sui parquet di Lettonia (Gruppo A), Finlandia (Gruppo B), Cipro (Gruppo C) e Polonia (Gruppo D). La squadra basket di Sky è pronta a raccontare ogni istante del torneo, tra spettacolo, equilibrio e grandi emozioni. In campo oggi, oltre all'Italia impegnata contro Cipro, anche la Spagna contro la Grecia e la Bosnia contro la Georgia, sempre nel gruppo C degli azzurri di Pozzecco. Si decide anche il girone D con le sfide Francia-Islanda e Israele-Slovenia. Ecco tutti gli appuntamenti e i canali per seguirli su Sky

EuroBasket, il programma di oggi 4 settembre

Giovedì 4 settembre

  • Ore 14.00 Bosnia Erzegovina-Georgia
  • Ore 14.00 Francia-Islanda
  • Ore 17.00 Israele-Slovenia
  • Ore 17.15 Italia-Cipro in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Basket (canale 205) e NOW
  • Ore 20.30 Polonia-Belgio
  • Ore 20.30 Spagna-Grecia in diretta su Sky Sport Basket (canale 205) e NOW

La squadra basket di Sky Sport

Sky Sport trasmetterà live due-tre partite al giorno, affiancate da uno studio quotidiano alle 12.45 su Sky Sport 24 e da una seconda finestra attorno alle 18.00, che verrà definita giorno per giorno. L'avventura degli azzurri è seguita sul posto da Flavio Tranquillo e Davide Pessina, che si occuperanno del commento live delle partite, con il contributo di Gaia Accoto per le interviste ai protagonisti. Dagli studi Sky di Milano, invece, le telecronache saranno affidate alle voci di Geri De Rosa e Andrea Solaini, con la presenza sia per gli studi che per i commenti live di Andrea Meneghin, Matteo Soragna e Laura Macchi, mentre la conduzione degli studi è affidata a Francesco Bonfardeci, che guiderà lo spazio di approfondimento pre e post-partita in occasione di ogni gara degli Azzurri.

