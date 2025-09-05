Giorgio Armani e un amore chiamato Olimpia: 15 trofei vinti, l’ultimo scudetto nel 2024

Prima l’ingresso nelle vesti di sponsor, arrivato nel 2004 come salvagente per una società a rischio fallimento, poi l’acquisto della maggioranza delle quote di proprietà quattro anni più tardi: quello tra Giorgio Armani e l’Olimpia Milano è stato un rapporto d’amore fin dal primo giorno. E nella sua avventura da uomo simbolo della squadra lo stilista scomparso ieri si è tolto molte soddisfazioni, a cominciare da quello scudetto vinto nel 2014 che poneva fine a un digiuno quasi ventennale

L’inizio non era stato dei più semplici, anzi, perché in ballo c’era la vera e propria sopravvivenza della squadra più vincente nella storia del basket italiano. Era l’estate del 2004 e l’ingresso nelle vesti di sponsor da parte del Gruppo Armani di fatto salvava la società allora in mano a Giorgio Corbelli, e a un anno di distanza sarebbe arrivata la delusione bruciante della sconfitta alle finali scudetto contro la Fortitudo Bologna. Qualcosa, però, si era evidentemente mosso in Giorgio Armani e nel suo trasporto per il gioco della pallacanestro, tanto che quattro anni dopo arrivava il passaggio da sponsor a proprietario e iniziava un percorso lungo e pieno di tappe importanti. La prima delle quali, nel giugno del 2014, vedeva la squadra allora allenata da Luca Banchi riportare lo scudetto a Milano dopo 18 anni di digiuno. E da lì in poi vincere è diventata quasi un’abitudine per l’Olimpia targata Armani.