Un ottimo girone da 4 vittorie e 1 sola sconfitta, la miglior difesa del torneo fin qui ma anche qualche difficoltà nella metà campo offensiva. Per battere Doncic e compagni gli Azzurri dovranno ovviamente cercare di fermare il fuoriclasse dei Lakers e di non farsi mandare fuori ritmo, per giocare la partita secondo le proprio caratteristiche. L'analisi di Andrea Menghin per Sky Sport Insider