Tutti gli ottavi su Sky Sport Basket: il programma

Esaurita la fase a gironi, a Eurobasket è tempo di ottavi di finale: si comincia oggi con i primi quattro incontri a eliminazione diretta, con il primo appuntamento alle 11 con Turchia-Svezia. Si continua alle 14.15 con Germania-Portogallo, quindi Lituania-Lettonia alle 17.30 e Serbia-Finlandia alle 20.30. Tutte le partite sono in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW e commentate da Riga dalla squadra di Sky Sport

Dopo le emozioni dei quattro gruppo distribuiti in giro per il continente, per gli Europei di pallacanestro è tempo della fase finale. Tutte le 16 squadre qualificate dalla fase a gironi si ritrovano a Riga, capitale della Lettonia, per gli ottavi di finale di Eurobasket 2025. In attesa della sfida tra Italia e Slovenia (domenica alle 17.30 con prepartita a partire dalle 17 su Sky Sport Basket, canale 205), si comincia oggi con i primi quattro ottavi di finali, tutti in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW e tutti commentati dall’arena dalla squadra di Sky. Si parte alle 11 con l’imbattuta Turchia di Alperen Sengun alle prese con la Svezia, mentre alle 14.15 sarà la volta dei campioni del mondo in carica della Germania contro il Portogallo (anticipata da Eurobasket Room in diretta da Riga a partire dalle 14). I padroni di casa della Lettonia allenata da Luca Banchi scendono in campo alle 17.30 contro i "cugini" della Lituania, mentre il menù si conclude con la supersfida tra la Serbia di Nikola Jokic e la Finlandia di Lauri Markkanen alle 20.45.