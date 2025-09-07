Si chiudono gli ottavi di Eurobasket: il programma

A Riga si chiudono gli ottavi di finale di Eurobasket ed è il giorno di Italia-Slovenia: appuntamento alle 17.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW. Si parte alle 11 con Polonia-Bosnia, poi Francia-Georgia alle 14.15 e infine Grecia-Israele alle 20.45 dopo il match degli azzurri Tutte le partite sono in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW e commentate da Riga dalla squadra di Sky Sport

Dopo le emozioni dei primi quattro ottavi di finale, per gli Europei di pallacanestro è tempo di chiudere il quadro delle prime sfide a eliminazione diretta. Tutte le 16 squadre qualificate dalla fase a gironi si ritrovano a Riga, capitale della Lettonia, per gli ottavi di finale di Eurobasket 2025. Il piatto forte di giornata è la sfida tra Italia e Slovenia (domenica alle 17.30 su Sky Sport Basket, canale 205, con prepartita a partire dalle 17 e post partita a seguire su Sky Sport Basket), così come tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento dall’arena dalla squadra di Sky. Si parte alle 11 con Polonia-Bosnia, mentre alle 14.15 sarà la volta della Francia con la Georgia. Il menù si conclude con la sfida tra Grecia e Israele alle 20.45 per chiudere il quadro degli ottavi.