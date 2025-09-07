Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Eurobasket, agli ottavi è Italia-Slovenia: dove vedere la partita in tv e streaming

Basket

Uno spazio dedicato agli azzurri e alla loro avventura a Eurobasket già alle 13.45 (su Sky Sport 24), poi dalle 17.00 lo studio pre (e post) partita condotto da Francesco Bonfardeci e alle 17.30 la palla a due da seguire su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW con la telecronaca affidata a Flavio Tranquillo e Davide Pessina

EUROBASKET: TUTTO IL CALENDARIO E I RISULTATI FINO ALLA FINALE

 COME SEGUIRE EUROBASKET SU SKY E NOW

 

Eurobasket, con l’avvio degli ottavi di finale si è cominciato a fare sul serio. Ogni partita è da ‘dentro o fuori’: chi vince avanza e entra tra le magnifiche otto, chi perde va a casa. E ora tocca agli azzurri, che dopo la fase a gironi vissuta in costante crescita, ora si trovano di fronte all’ostacolo rappresentato dalla Slovenia o, più precisamente, da Luka Doncic. Sì, perché la stella dei Lakers, fin qui probabilmente MVP della manifestazione con i suoi 32.4 punti, 8.4 assist e 8 rimbalzi di media a partita, è il deus ex machina della nazionale campione nel 2017. Attorno a lui ruota un gruppo coeso di giocatori dall’esperienza internazionale consolidata. Per l’Italia, però, il focus dovrà essere prima di tutto su Doncic: farlo faticare e magari limitarlo potrebbe essere la chiave per avere la meglio al suono della sirena finale.

Italia-Slovenia: dove, come e quando vedere la partita

Per prepararsi al meglio alla sfida tra Italia e Slovenia, l'avvicinamento inizia già alle 13.45 su Sky Sport 24 con lo studio condotto da Francesco Bonfardeci (che nel suo spazio può avvalersi a rotazione del commento tecnico di Andre Meneghin, Matteo Soragna e Laura Macchi), per riassumere il meglio di quanto visto fin qui a Eurobasketma ovviamente per proiettarsi anche alle partite in programma oggi, su tutte l'impegno azzurro. Dalle 17.00 poi sempre Francesco Bonfardeci in compagnia dei suoi ospiti guiderà lo studio pre e post-partita di Italia-Slovenia, mentre su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Basket (canale 205) e NOW alle 17.30 la telecronaca da Limassol sarà affidata alla coppia Flavio Tranquillo-Davide Pessina (con Gaia Accoto inviata per raccogliere le parole dei protagonisti che arricchiranno lo studio post-partita). 

Di seguito tutti gli appuntamenti:

 

Ore 13.45 - Sky Sport 24 (canale 200)

  • Studio Eurobasket 2025

 

Ore 17.00 – Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Basket (canale 205)

  • Studio pre-partita Italia-Slovenia

 

Ore 17.30 – Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Basket (canale 205) e NOW

  • ITALIA-SLOVENIA

 

Al termine – Sky Sport 24 (canale 200) 

  • Studio post-partita Italia-Slovenia

 

Approfondimento

Pozzecco: "Doncic forte fisicamente, non si ferma"

Basket: Altre Notizie

Si chiudono gli ottavi di Eurobasket: il programma

Basket

A Riga si chiudono gli ottavi di finale di Eurobasket ed è il giorno di Italia-Slovenia:...

L’Italia affronta la Slovenia: si gioca alle 17.30

Basket

Uno spazio dedicato agli azzurri e alla loro avventura a Eurobasket già alle 13.45 (su Sky Sport...

Tutti gli ottavi su Sky Sport Basket: il programma

Basket

Esaurita la fase a gironi, a Eurobasket è tempo di ottavi di finale: si comincia oggi con i primi...

Armani e l’Olimpia: 15 trofei vinti in 17 anni

Basket

Prima l’ingresso nelle vesti di sponsor, arrivato nel 2004 come salvagente per una società a...

Italia: dopo Giannis c’è l’ostacolo Doncic

Basket

All'esordio gli azzurri se l’erano dovuta vedere con Giannis Antetokounmpo e ora agli ottavi...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS