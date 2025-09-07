Eurobasket, agli ottavi è Italia-Slovenia: dove vedere la partita in tv e streaming

Uno spazio dedicato agli azzurri e alla loro avventura a Eurobasket già alle 13.45 (su Sky Sport 24), poi dalle 17.00 lo studio pre (e post) partita condotto da Francesco Bonfardeci e alle 17.30 la palla a due da seguire su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW con la telecronaca affidata a Flavio Tranquillo e Davide Pessina

A Eurobasket, con l’avvio degli ottavi di finale si è cominciato a fare sul serio. Ogni partita è da ‘dentro o fuori’: chi vince avanza e entra tra le magnifiche otto, chi perde va a casa. E ora tocca agli azzurri, che dopo la fase a gironi vissuta in costante crescita, ora si trovano di fronte all’ostacolo rappresentato dalla Slovenia o, più precisamente, da Luka Doncic. Sì, perché la stella dei Lakers, fin qui probabilmente MVP della manifestazione con i suoi 32.4 punti, 8.4 assist e 8 rimbalzi di media a partita, è il deus ex machina della nazionale campione nel 2017. Attorno a lui ruota un gruppo coeso di giocatori dall’esperienza internazionale consolidata. Per l’Italia, però, il focus dovrà essere prima di tutto su Doncic: farlo faticare e magari limitarlo potrebbe essere la chiave per avere la meglio al suono della sirena finale.