Cosa rimane di Pozzecco in questa Italbasket

L'eliminazione dell'Italbasket agli Europei per mano di un fenomenale Doncic e della sua Slovenia, seguita dall'annuncio dell'addio di Pozzezzo alla Nazionale, ci costringe a mettere un punto e a fare un'analisi su quello che il Ct ha dato a questa squadra. Anche se è sempre complicato cercare di fare un bilancio complessivo