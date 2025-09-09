Fin qui a Eurobasket è stato a dir poco inarrestabile, sfiorando la doppia doppia di media a partita con 30 punti e 9.8 rimbalzi, ma per arrivare in semifinale, dove la Grecia manca da sedici anni, dovrà trascinare i suoi compagni oltre l’ostacolo rappresentato dalla Lituania, una delle squadre più attrezzate di tutto il torneo dal punto di vista fisico. Diretta del quarto di finale tra Grecia e Lituania alle 20.00 su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW
Sulla panchina della Grecia c’è qualcuno che si ricorda cosa si prova ad arrivare infondo al massimo torneo continentale, perché l’ultima volta che la nazionale ellenica è arrivata in semifinale risale al 2009 e tra i leader di quella squadra c’era Vassili Spanoulis, attuale commissario tecnico. E l’ex stella di Olympiacos e Panathinaikos c’era anche quattro anni prima, quando a Belgrado una generazione di fenomeni che comprendeva, tra gli altri, anche Theo Papaloukas e Dimitris Diamantidis batteva in finale la Germania di un altro fenomeno come Dirk Nowitzki, conquistando così il secondo europeo nella storia della Grecia. E anche stasera, quando la Grecia, battendo la Lituania, potrebbe tornare dopo sedici anni tra le prime quattro squadre d’Europa ci sarà un campo un fenomeno chiamato Giannis Antetokounmpo.
Giannis contro tutti, tutti contro Giannis
Le speranze della Grecia, inutile negarlo, passano tutte dalle mani della stella dei Bucks, che in questo Eurobasket ha sfiorato la doppia doppia di media con 30 punti e 9.8 rimbalzi a partita. La Lituania, però, dal punto di vista fisico sembra attrezzata per contenerne la prepotente fisicità. Con ben tre giocatori sopra i 2 metri e 10, a partire dal veterano Jonas Valanciunas, i lituani hanno tutto ciò che serve per poter proteggere il ferro dalle incursioni di Antetokounmpo e per dare battaglia a rimbalzo. Superare il muro lituano, quindi, potrebbe non essere semplice per Giannis, e questa sera il ritorno alla gloria della Grecia dipenderà in massima parte dalla sua capacità di trovare comunque la via del canestro.