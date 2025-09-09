Fin qui a Eurobasket è stato a dir poco inarrestabile, sfiorando la doppia doppia di media a partita con 30 punti e 9.8 rimbalzi, ma per arrivare in semifinale, dove la Grecia manca da sedici anni, dovrà trascinare i suoi compagni oltre l’ostacolo rappresentato dalla Lituania, una delle squadre più attrezzate di tutto il torneo dal punto di vista fisico. Diretta del quarto di finale tra Grecia e Lituania alle 20.00 su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW

Sulla panchina della Grecia c’è qualcuno che si ricorda cosa si prova ad arrivare infondo al massimo torneo continentale, perché l’ultima volta che la nazionale ellenica è arrivata in semifinale risale al 2009 e tra i leader di quella squadra c’era Vassili Spanoulis, attuale commissario tecnico. E l’ex stella di Olympiacos e Panathinaikos c’era anche quattro anni prima, quando a Belgrado una generazione di fenomeni che comprendeva, tra gli altri, anche Theo Papaloukas e Dimitris Diamantidis batteva in finale la Germania di un altro fenomeno come Dirk Nowitzki, conquistando così il secondo europeo nella storia della Grecia. E anche stasera, quando la Grecia, battendo la Lituania, potrebbe tornare dopo sedici anni tra le prime quattro squadre d’Europa ci sarà un campo un fenomeno chiamato Giannis Antetokounmpo.