Verso le semifinali, dove vedere i quarti degli Europei di basket in tv e streaming

Basket

Sono rimaste in otto e ora per loro il traguardo di arrivare fino in fondo a Eurobasket 2025 è visibile all’orizzonte. Oggi prendono il via i quarti di finale, con Turchia e Polonia aprire le danze alle 16 (diretta Sky Sport Basket – canale 205 – e in streaming su NOW) e quindi in serata alle 20 toccherà a Lituania e Grecia (diretta Sky Sport Basket – canale 205 – e in streaming su NOW)

COME SEGUIRE EUROBASKET SU SKY E NOW

EUROBASKET 2025: I RISULTATI E IL TABELLONE FINO ALLA FINALE

Non che fin qui non si sia fatto sul serio, anzi, tra partite decise all’ultimo canestro e prestazioni individuali da libro dei record la fase a eliminazione diretta di Eurobasket 2025 ha già regalato emozioni forti. Ora, però, con il traguardo delle semifinali in vista, il livello si alza ancora e si alza anche la posta in palio. Ai quarti, chi vince può vedere concretizzarsi l’obiettivo di tornare a casa con una medaglia. Ci sperano la Turchia, fin qui unica squadra imbattuta del torneo insieme alla Germania, che alle 16 affronta la sorprendente Polonia, e ci sperano Lituania e Grecia, che nel secondo quarto di finale in programma oggi alle 20 rimetteranno in scena quella che negli ultimi trent’anni è ormai diventata una sfida classica del basket continentale. Tutte e due le partite saranno da vivere in diretta su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW.

Eurobasket: il programma di oggi 9 settembre

  • 16.00 Turchia-Polonia (diretta Sky Sport Basket – canale 205 – e in streaming su NOW)
  • 20.00 Lituania-Grecia (diretta Sky Sport Basket – canale 205 – e in streaming su NOW)

Basket: Altre Notizie

Pozzecco lascia la Nazionale dopo Italia-Slovenia

Basket

Il Ct della nazionale italiana di basket Gianmarco Pozzecco ha annunciato l'addio dopo la...

Doncic elimina l'Italia: la Slovenia vince 84-77

Basket

Si ferma agli ottavi di finale il percorso dell'Italia agli europei di basket. La Slovenia vince...

Si chiudono gli ottavi di Eurobasket: il programma

Basket

A Riga si chiudono gli ottavi di finale di Eurobasket ed è il giorno di Italia-Slovenia:...

L’Italia affronta la Slovenia: si gioca alle 17.30

Basket

Uno spazio dedicato agli azzurri e alla loro avventura a Eurobasket già alle 13.45 (su Sky Sport...
