Verso le semifinali, dove vedere i quarti degli Europei di basket in tv e streaming

Sono rimaste in otto e ora per loro il traguardo di arrivare fino in fondo a Eurobasket 2025 è visibile all’orizzonte. Oggi prendono il via i quarti di finale, con Turchia e Polonia aprire le danze alle 16 (diretta Sky Sport Basket – canale 205 – e in streaming su NOW) e quindi in serata alle 20 toccherà a Lituania e Grecia (diretta Sky Sport Basket – canale 205 – e in streaming su NOW)

Non che fin qui non si sia fatto sul serio, anzi, tra partite decise all’ultimo canestro e prestazioni individuali da libro dei record la fase a eliminazione diretta di Eurobasket 2025 ha già regalato emozioni forti. Ora, però, con il traguardo delle semifinali in vista, il livello si alza ancora e si alza anche la posta in palio. Ai quarti, chi vince può vedere concretizzarsi l’obiettivo di tornare a casa con una medaglia. Ci sperano la Turchia, fin qui unica squadra imbattuta del torneo insieme alla Germania, che alle 16 affronta la sorprendente Polonia, e ci sperano Lituania e Grecia, che nel secondo quarto di finale in programma oggi alle 20 rimetteranno in scena quella che negli ultimi trent’anni è ormai diventata una sfida classica del basket continentale. Tutte e due le partite saranno da vivere in diretta su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW.