Non che le notizie che riguardavano Achille Polonara fossero mancate nelle ultime settimane, perché tra la firma con la Dinamo Sassari e poi con le dediche arrivate da parte dei compagni di nazionale, con in testa Marco Spissu e la decisione di indossare la canotta numero 33 in suo onore durante Eurobasket, l’ex Virtus Bologna e Zalgiris Kaunas è sempre stato protagonista. Ora, però, a parlare è stato proprio lui, che in una lunga intervista concessa al ‘Corriere dello Sport’ ha raccontato il momento complicato vissuto a livello personale. “Sto benissimo, ho terminato due cicli di chemio e la terapia per bocca che ho fatto ha dato risultati eccellenti, annullando le cellule malate” ha rivelato il giocatore parlando della leucemia che l’ha colpito. E Polonara è quindi passato a parlare anche dell’Italia e della sua avventura sfortunata a Eurobasket.